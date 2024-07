Prime Day 2024: scopri la qualità di questa smart TV LG OLED da 55" a un PREZZO IMBATTIBILE!

In occasione del Prime Day 2024, Amazon offre una straordinaria opportunità per gli amanti della tecnologia con la smart TV LG OLED55B36LA a soli 849€, un risparmio del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 979€. Questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per portare a casa una delle migliori TV OLED sul mercato, perfetta per soddisfare tutte le vostre esigenze di intrattenimento, nonché una delle migliori offerte di questo Prime Day.

LG OLED55B36LA, chi dovrebbe acquistarla?

LG OLED55B36LA è la scelta ideale per chi cerca un televisore che unisca qualità visiva e tecnologie all'avanguardia. Grazie ai pixel autoilluminanti, questa smart TV da 55" offre un'esperienza visiva impareggiabile con neri perfetti, colori vibranti e contrasto infinito. Questo non solo rende ogni immagine spettacolare, ma anche il design sottile e raffinato aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi ambiente, lasciandovi a bocca aperta anche quando è spento.

La Serie B3 è stata progettata per rispondere alle esigenze dei gamer e degli amanti del cinema. Con la possibilità di giocare in 4K fino a 120fps sulle console di nuova generazione, e grazie alle tecnologie di Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, ogni partita e ogni film diventano un'esperienza immersiva e coinvolgente. Queste tecnologie regolano automaticamente le immagini e l'audio in base al contenuto e all’ambiente, offrendo sempre la miglior qualità visiva e sonora.

Le TV OLED LG sono note per essere ecocompatibili e per offrire un comfort visivo superiore rispetto ai tradizionali TV LED. Emittendo meno luce blu, senza sfarfallii o bagliori fastidiosi, garantiscono una visione prolungata senza affaticare gli occhi. Inoltre, questa smart TV LG è dotata del processore α7 Gen6 con AI, che utilizza algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti, migliorando la risoluzione e mettendo in risalto i dettagli più importanti.

Un altro punto di forza di LG OLED55B36LA è il design minimale con bordi sottili, che permette di immergersi completamente nelle immagini senza alcuna distrazione. Anche da spento, questo televisore si distingue per il suo profilo sottile che si integra perfettamente in ogni arredamento moderno. La piattaforma smart webOS 23 e ThinQ AI rendono l'uso del TV semplice e intuitivo, con un telecomando puntatore per accedere rapidamente ai contenuti o l'opzione dei comandi vocali per una navigazione ancora più comoda.

Non perdete l'occasione di approfittare di questa offerta straordinaria durante il Prime Day 2024. Con uno sconto del 13% e un prezzo finale di 849€, LG OLED55B36LA è un investimento che trasformerà il vostro modo di vivere l’intrattenimento domestico, offrendo qualità, tecnologia e design in un unico prodotto eccezionale.

