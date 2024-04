Prezzo TOP su Super Mario 3D World + Bowser’s Fury! (-32%)

Se state considerando l'aggiunta di un nuovo titolo platform alla vostra collezione per Nintendo Switch, oggi potrebbe essere il momento ideale per farlo. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo vantaggioso di soli 40,78€, rappresentando un risparmio del 32% rispetto al prezzo originale di 59,99€. Non perdete questa eccellente opportunità di tuffarvi in una avventura appassionante a un costo davvero conveniente.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo titolo è la scelta ideale per chiunque apprezzi le avventure di Mario e desideri un'esperienza di gioco vivace e coinvolgente. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (qui la recensione) vi lancerà in un mondo colorato dove Mario, Luigi, la principessa Peach e Toad si impegneranno a salvare il regno delle fate.

Il gioco non solo mantiene il fascino e l'energia delle sue edizioni precedenti, ma introduce anche miglioramenti significativi nel gameplay, inclusi comandi di movimento per un'esperienza di gioco più immersiva. È perfetto per chi predilige il gioco di squadra, permettendo la modalità cooperativa fino a quattro giocatori o l'opzione del multiplayer online. Ideale per serate divertenti tra famiglia e amici, questo titolo offre avventure memorabili a giocatori di tutte le età nel magico regno delle fate.

In offerta a 40,78€, Super Mario 3D World + Bowser's Fury si presenta come un affare imperdibile per i fan della serie di Mario e per chi cerca un'esperienza di gioco divertente e condivisa. Con le sue modalità migliorate, il gioco cooperativo e le opzioni multiplayer online, questo titolo è perfetto per arricchire le vostre serate in compagnia.

