Prezzo TOP per il monitor gaming BenQ Mobiuz: 315€!

Il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q è proposto oggi a 315,37€, rappresentando un'occasione con uno sconto dal prezzo originale di 379€, il che significa un risparmio del 17%. Questo monitor da 27 pollici offre un'esperienza di gioco fluida grazie alla sua frequenza di aggiornamento di 165Hz e un MPRT di 1ms. Grazie alle tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer ottimizza la qualità dell'immagine, mentre il suono è dinamizzato da un sistema audio che include due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W. È inoltre dotato di funzioni pratiche per il confort visivo e una varietà di opzioni di connettività. Un'ottima offerta per gli appassionati alla ricerca di un monitor da gaming di qualità.

Monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati alla ricerca di un'esperienza di gioco coinvolgente e di alta qualità. Grazie alla sua risoluzione di 2560x1440 QHD, una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un MPRT di 1ms, questo monitor è adatto a chi desidera una grafica fluida e dettagliata, aspetto fondamentale per giochi ad alta velocità dove ogni millisecondo conta. La tecnologia AMD FreeSync Premium migliora ulteriormente l'esperienza garantendo una sincronizzazione perfetta tra monitor e scheda grafica, eliminando problemi come tearing e stuttering.

Le peculiarità di questo monitor non si fermano qui: la presenza di tecnologie come HDRi, Light Tuner e Black eQualizer ottimizza l'immagine in modo da mostrare neri profondi e colori vividi. Inoltre, chi considera importante anche l'impatto sonoro apprezzerà il sistema audio integrato con canale 2.1, capace di offrire un suono dinamico e avvolgente. Facile da usare, questo monitor è dotato di funzioni pensate per la salute degli occhi e varie opzioni di connettività tra cui HDMI e DP.

Acquistare il monitor gaming BenQ Mobiuz EX2710Q per 315,37€ significa scegliere un partner ideale per lunghe sessioni di gioco, grazie alle sue prestazioni eccellenti, qualità dell’immagine ottimizzata e funzionalità pensate per il benessere della vista dell’utente. Un prodotto che si distingue per la sua capacità di combinare tecnologia avanzata e praticità.

