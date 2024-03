PREZZO BOMBA sul notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro (-300€)

Se state cercando un notebook potente che sia all'altezza sia nel gaming che nelle attività creative, con un display generoso da 16 pollici perfetto per godersi film e serie TV, non perdete l'offerta di Amazon di oggi! Con un taglio del 20% sul prezzo, il Lenovo Legion 5 Pro può essere vostro a soli 1.199€, un risparmio notevole rispetto al suo prezzo originale di 1.499€.

Lenovo Legion 5 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion 5 Pro è il portatile da gaming ideale per chi non vuole compromessi. Grazie al suo schermo da 16" WQXGA, che vanta una risoluzione di 2.560x1.600 pixel, una luminosità di 500 nits e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, assicura un'esperienza visiva superlativa, con immagini nitide e fluide, ottimali anche quando visualizzate da angolazioni estreme. Alimentato da un processore AMD Ryzen 7 6800H con 8 core e velocità fino a 4.7GHz, questo laptop eccelle sia nel gaming che nell'editing video e foto.

Dotato di un'unità SSD da 1 TB, offre ampio spazio di archiviazione e accessi rapidi, mentre i 16 GB di RAM DDR5-4800 assicurano un'operatività fluida e senza interruzioni, indipendentemente dal carico di lavoro o dal gioco in esecuzione. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 è in grado di gestire senza problemi i giochi più recenti a risoluzioni elevate. Per chi cerca un dispositivo che sappia fare un po' di tutto, dal gaming allo streaming di contenuti multimediali, fino all'editing e alla creazione di contenuti, il Lenovo Legion 5 Pro è l'opzione perfetta.

Offerto ora a soli 1.199€, con un risparmio di 300€ rispetto al prezzo originale di 1499€, l'acquisto del notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro è un'occasione da cogliere al volo.

