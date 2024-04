Prezzo SUPER sul ripetitore Wi-Fi Fritz con sconto del 25%!

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax è una soluzione all'avanguardia per estendere la copertura del segnale Wi-Fi, sfruttando la tecnologia Wi-Fi 6. Con tre unità radio e otto antenne, assicura velocità di trasferimento elevate e una copertura uniforme in tutta la casa. La sua funzionalità mesh lo rende perfetto anche per reti con numerosi dispositivi IoT. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, a soli 142,99€ anziché 189,99€.

Ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax è progettato per superare i limiti della copertura Wi-Fi in ambienti domestici o uffici di grandi dimensioni. Grazie al supporto Wi-Fi 6, è ideale per utenti con molteplici dispositivi connessi contemporaneamente, garantendo una connessione stabile e veloce per attività come lo streaming 4K, i giochi online e il lavoro remoto. La tecnologia Mesh integrata assicura una copertura uniforme e prestazioni ottimali in tutta la casa o l'ufficio.

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax è la scelta perfetta per le persone che desiderano non solo estendere la portata del loro Wi-Fi, ma anche migliorarne drasticamente la qualità della connessione in termini di velocità (fino a 4.200 Mbps) e stabilità. È particolarmente adatto a famiglie numerose o ambienti lavorativi con molti dispositivi wireless, offrendo inoltre la possibilità di connettere dispositivi tramite le sue due porte LAN Gigabit per connessioni via cavo ultrarapide.

Il ripetitore Wi-Fi Fritz AVM 3000 Ax è una scelta perfetta per chi desidera migliorare la loro esperienza di navigazione domestica, offrendo velocità elevate, ampia copertura e una facile integrazione con reti mesh esistenti. È particolarmente consigliato per ambienti domestici o uffici affollati da numerosi dispositivi wireless, dove una connessione stabile e veloce è fondamentale. Grazie allo sconto del 25% su Amazon, è disponibile oggi a soli 142,99€ anziché 189,99€.

Vedi offerta su Amazon