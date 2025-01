Prestazioni al top con questo mouse gaming Cooler Master, oggi a un PREZZO SHOCK! -57%

Rivoluzionate il vostro modo di giocare con il Cooler Master MM731 RGB-LED Ultralight! Ora disponibile a un prezzo shock di 29,99€, con uno straordinario sconto del 57% rispetto ai 69,99€ consigliati, questo mouse gaming ultraleggero combina tecnologia avanzata e design ergonomico per offrirvi un'esperienza di gioco senza eguali. Siete pronti a dominare ogni sfida? Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

>> Acquista Cooler Master MM731 RGB-LED Ultralight in sconto su Amazon <<

Cooler Master MM731 è dotato di un sensore ottico PixArt PAW3370 con una sensibilità fino a 19.000 DPI, assicurando una precisione impeccabile e un tracciamento fluido. I piedini in PTFE di alta qualità offrono un movimento senza attrito, migliorando la vostra esperienza di gioco. Inoltre, i pulsanti principali utilizzano microinterruttori ottici durevoli, valutati per 70 milioni di clic, garantendo reattività e longevità.

La connettività ibrida del Cooler Master MM731 vi offre la massima flessibilità: potete scegliere tra il cavo Ultraweave da 1,8 metri, la connessione wireless a 2,4 GHz o il Bluetooth. La batteria integrata da 500 mAh offre fino a 72 ore di utilizzo in modalità wireless a 2,4 GHz e fino a 190 ore in modalità Bluetooth, permettendovi di giocare senza interruzioni. Il mouse è compatibile con piattaforme PC e MacOS, e il software MasterPlus+ (attualmente solo per PC) consente impostazioni avanzate fino a 38.000 DPI.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta imperdibile: Cooler Master MM731 è disponibile a soli 29,99€, con uno sconto del 57% rispetto al prezzo consigliato di 69,99€. Con le sue caratteristiche avanzate e il design ultraleggero, rappresenta la scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate e comfort. Approfittate di questa promozione per migliorare la vostra esperienza di gioco con un mouse all'avanguardia.