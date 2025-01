Preordina il casco pilota AT-AT LEGO: un nuovo set da collezionare!

La battaglia di Hoth, una delle scene più emozionanti dell'intera saga di Star Wars, prende vita con il nuovo casco pilota di AT-AT LEGO. Questo set offre un'opportunità unica per dedicarsi a un progetto creativo complesso e pratico, utilizzando i mattoncini LEGO per ricreare i dettagli iconici del casco indossato dai piloti dei walker AT-AT nel film "L’Impero colpisce ancora" del 1980. Il set è disponibile per il preordine a 79,99€ sul LEGO Store, con l'uscita a partire dal 1 marzo.

Casco pilota di AT-AT LEGO, chi dovrebbe prenotarlo?

Ogni set viene fornito con istruzioni dettagliate, oppure puoi scaricare l'app LEGO Builder che consente di ingrandire, ruotare e visualizzare una versione digitale 3D del modello mentre lo costruisci. Questo rende l'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Una volta terminata la costruzione, potrai posizionare la tua creazione sul supporto costruibile con una targhetta, creando un affascinante display di Star Wars.

Il set del casco pilota di AT-AT fa parte di una serie di caschi LEGO Star Wars da collezione, disponibili separatamente. Questo rende il set un regalo fantastico, sia per te stesso che per altri fan adulti di Star Wars. Per costruttori LEGO esperti o principianti, questo set è perfetto per aggiungere un tocco speciale alla propria collezione. Il casco completato misura 20 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 13 cm di profondità, adatto per essere esposto ovunque.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità. Prenota subito il casco pilota di AT-AT LEGO sul LEGO Store a 79,99€ e preparati a vivere un'esperienza di costruzione indimenticabile. Se sei un fan della saga o un collezionista LEGO, questo set è destinato a diventare un must-have per ogni appassionato. Attenzione: è disponibile dal 1 marzo.

