Power bank ultrasottile ora a un PREZZO MINI: lo paghi solo 11€!

I power bank sono utilissimi, considerando che nella vita di tutti i giorni siamo circondati da smart device che hanno bisogno di essere ricaricati. Oggi, però, grazie a un coupon proposto su Amazon, avete la possibilità di acquistare un power bank sottile e facilissimo da trasportare, a soli 11,99€!

Nota: Vi ricordiamo di selezionare la spunta "applica coupon 40%" nella pagina del prodotto, prima di inserirlo nel carrello e procedere con l'acquisto.

Power bank YMYH, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo power bank, dotato di una generosa capacità di 13800mAh e caratterizzato da un design ultra sottile e leggero, si configura come un'opzione eccellente per chi ha bisogno di un modello affidabile nelle lunghe giornate lontano dalle prese elettriche.

Pensato per utenti sempre in movimento, il prodotto è equipaggiato con la tecnologia di ricarica rapida 20W PD & 22.5W QC, che permette di caricare facilmente dispositivi come iPhone, Samsung, Huawei e altri fino al 70% in soli 40 minuti, il che lo rende fino a tre volte più veloce rispetto ai caricabatterie standard.

Il display LCD integrato consente di tenere sotto controllo il livello della batteria del power bank in modo immediato, mentre la certificazione per il trasporto aereo aumenta la sua attrattiva per chi viaggia frequentemente. Con ben 3 porte, tra cui una Type-C e 2 USB, offre la possibilità di caricare diversi tipi di dispositivi, come smartphone, tablet, auricolari e molto altro. In sostanza, si tratta di un investimento ottimo, soprattutto considerando il prezzo incredibilmente conveniente di soli 11,99€!

Vedi offerta su Amazon