DOPPIO SCONTO su questo powerbank per iPhone Baseus! (23,17€)

Oggi è l'occasione perfetta per approfittare di uno sconto speciale su un powerbank di alta qualità: stiamo parlando della batteria portatile Baseus per iPhone, attualmente in offerta su Amazon. Questo powerbank magnetico senza fili è disponibile a soli 25,19€ anziché 37,04€, con uno sconto eccezionale del 32%. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto dell'8% attivabile tramite coupon, che fa scendere il prezzo a 23,17€!

Attenzione: il coupon è valido fino a domenica 11 febbraio 2024 salvo esaurimento.

Power Bank Baseus per iPhone, chi dovrebbe acquistarlo?

Se possedete un iPhone 15/14/13/12 e state cercando una soluzione comoda per mantenere il vostro smartphone carico durante gli spostamenti, il powerbank Baseus è la scelta perfetta. Dotato di tecnologia magnetica, offre una ricarica wireless sicura e veloce con un semplice click, mantenendo saldamente il vostro dispositivo in posizione. Inoltre, con la funzione PD 20W, è in grado di ricaricare il vostro iPhone fino al 50% in soli 30 minuti, rispondendo alle esigenze di chi ha bisogno di energia in modo rapido ed efficiente.

Il suo design sottile e compatto rende Baseus Magsafe Power Bank MagPro un compagno ideale per gli utenti che desiderano utilizzare il loro dispositivo anche durante la ricarica. Consente di effettuare chiamate, scattare selfie o navigare con una sola mano, mentre il supporto incorporato tiene il telefono in posizione verticale o orizzontale per un comodo angolo di visione.

Baseus Magsafe Power Bank MagPro si distingue per la sua capacità di 5000mAh e per la funzionalità magnetica che consente una ricarica wireless sicura e affidabile.

Questo powerbank rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione di ricarica pratica ed efficace per iPhone. Il design compatto e la funzione di supporto per telefono assicurano comodità e versatilità. Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta Amazon, potete acquistarlo con un doppio sconto sul prezzo di listino e pagarlo solamente 23,17€!

Nota: ricordate di applicare il coupon prima di procedere all'acquisto, attivando l'apposita spunta nella pagina prodotto di Amazon

