Porta il cinema a casa tua con questa smart TV da 86'' in OFFERTA su Amazon! -47%

Se siete alla ricerca di un televisore di grandi dimensioni con tecnologia avanzata, LG 86QNED80T6A è la scelta ideale per trasformare il vostro salotto in un vero e proprio cinema. Grazie al suo incredibile prezzo di 1.599€ – con un risparmio del 47% rispetto al prezzo originale di 2.999€ – potrete portare a casa un gioiello tecnologico di ultima generazione. Con il suo schermo da 86 pollici, è perfetto per immergersi completamente nei film, nelle serie TV e nei videogiochi.

Questo modello della serie 80 del 2024 è dotato di tecnologia Quantum Dot e NanoCell, che garantisce colori straordinariamente vividi e puri, molto superiori ai tradizionali TV LED. Grazie al processore α5 Gen7, ogni immagine è ottimizzata per offrire dettagli eccezionali e un contrasto sorprendente grazie al Local Dimming. Che siate appassionati di cinema o gamer incalliti, il Filmmaker Mode e il Game Optimizer vi garantiranno un’esperienza visiva su misura, ottimizzando le impostazioni per ogni contenuto.

Non solo prestazioni, ma anche eleganza: il design slim di LG 86QNED80T6A si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di modernità al vostro arredamento. Inoltre, con webOS 24, avrete accesso a una vasta gamma di app di streaming e funzioni smart potenziate dall'intelligenza artificiale ThinQ AI, che rende la navigazione semplice e intuitiva grazie al pratico telecomando puntatore.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per portare a casa LG 86QNED80T6A a un prezzo irripetibile. Approfittate subito del 47% di sconto e assicuratevi il massimo della qualità e dell’innovazione per soli 1.599€. Trasformate il vostro modo di guardare la TV e di giocare con un unico acquisto: il futuro dell’intrattenimento è a portata di clic!