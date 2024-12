Polaroid LEGO a soli 56€: lo stupendo set che scatta creatività!

Se siete alla ricerca di un regalo di Natale unico, creativo e con il fascino del passato, la Polaroid OneStep SX-70 LEGO è la scelta perfetta. Questo kit da costruzione per adulti è molto più di un semplice passatempo: è un oggetto da collezione che combina la magia dei mattoncini LEGO con l’iconico design vintage della Polaroid. Oggi lo trovate su Amazon a 63,99€ invece di 79,99€ con lo sconto del 20% e un coupon in pagina di 8€ che abbassa il prezzo fino a 55,99€. Scopriamo perché vale la pena aggiungere questo capolavoro alla vostra lista dei desideri.

Questo set LEGO consente di costruire una replica in mattoncini della leggendaria Polaroid OneStep SX-70, una fotocamera che ha segnato un'epoca. Ogni dettaglio è stato progettato con cura per riflettere l’autenticità del modello originale: dal mirino allo spettro dei colori, dalla manopola della sensibilità alla luce agli adesivi a tema. Ogni componente richiama fedelmente il fascino retrò di questa fotocamera, rendendola un must-have per i collezionisti e gli appassionati di fotografia.

Non si tratta solo di un modello statico: questa replica LEGO funziona come una vera Polaroid vintage! Potete caricare una delle tre foto illustrate incluse nel set e, premendo il caratteristico pulsante rosso, “stamparla”. Questo dettaglio interattivo aggiunge un livello di realismo che rende il set ancora più speciale. Le foto ritraggono l’inventore della Polaroid, Edwin H. Land, la LEGO House e la sorella del fan-designer che ha ispirato la creazione di questo set. Un omaggio alla storia e alla creatività, perfetto per chi ama collezionare pezzi esclusivi.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 8€ durante il checkout.

Il set include un libretto illustrato con interviste ai fan-designer e ai creatori LEGO che hanno contribuito alla sua realizzazione. La Polaroid OneStep SX-70 LEGO non è solo un kit di costruzione, ma un viaggio nella storia della fotografia e un tributo al design senza tempo. Regalate (o regalatevi) questo gioiello: unisce nostalgia, creatività e divertimento in un unico, straordinario oggetto da collezione. Oggi lo trovate su Amazon a 55,99€ invece di 79,99€ grazie a sconto e coupon!