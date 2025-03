Pokémon TCG Pocket | Guida

Immaginate la saga Pokémon come una specie di Re Mida: quello che tocca questo franchise, praticamente diventa oro – perché l'affezione dei fan è talmente grande che c'è sempre grande curiosità dietro qualsiasi release.

Un concetto che si è rivelato verissimo anche per Pokémon TCG Pocket, ossia la versione mobile e digitale del gioco di carte collezionabili di Pokémon, che ora potete portare in tasca sul vostro smartphone.

Conosciuto anche con il nome di Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, il gioco è letteralmente la trasposizione di quello in formato fisico e tradizionale, con le carte che compaiono però sul vostro touchscreen, anziché "in carne e ossa" nelle vostre mani.

Scaricabile sia su iOS che su Android (dove ha fatto registrare, con poca sorpresa, milioni di download), il gioco richiede in realtà una certa conoscenza e una certa agilità per sapersi muovere e completare al meglio la propria collezione: così, abbiamo deciso di mettere insieme delle guide per aiutarvi a orientarvi, che vi riassumiamo in questo hub.

Guide a Pokémon TCG Pocket

Consigli e trucchi per iniziare

Guida agli scambi

Come creare i mazzi

Migliori mazzi

Come ottenere la carta segreta di Mew

Come ottenere Clessidre rapidamente

Guide in elaborazione