Pokémon TCG Pocket - Come ottenere la carta segreta di Mew

Pokémon Company ha recentemente introdotto una carta segreta di Mew nel gioco Pokémon TCG Pocket, una delle rare carte immersive "3 Stelle" caratterizzate da artwork animate. Insieme a Charizard, Pikachu e Mewtwo, Mew è uno dei Pokémon con questo status esclusivo, caratteristica che lo rende ovviamente ancora più ambito. Ma come si ottiene questa carta segreta? Scopriamolo insieme!

Come ottenere la carta segreta di Mew in pochi passatti

La chiave per ottenere la carta segreta di Mew è completare il Pokédex di Kanto, collezionando tutte e 150 le carte dei Pokémon originali della prima generazione. Questi includono Pokémon leggendari come Mewtwo, ma non preoccupatevi: basta raccogliere una carta di ciascun Pokémon, da Bulbasaur a Mewtwo, esclusivamente dal set Geni Supremi.

Una volta che sapete quali carte cercare, la strategia migliore è aprire il maggior numero possibile di buste. Armatevi di pazienza, poiché ci vorrà un po' di tempo per collezionare tutte le 150 carte necessarie. Ma non preoccupatevi, ogni carta che raccoglierete vi avvicinerà sempre di più al vostro obiettivo.

Una volta che avrete completato il Pokédex di Kanto con tutte le carte della prima generazione, il gioco vi premierà con la fantastica carta segreta di Mew! A questo punto, non vi resterà che ammirare il vostro nuovo tesoro.

Ottenere la carta segreta di Mew in Pokémon TCG Pocket non è troppo difficile, ma richiede determinazione e pazienza. Assicuratevi di raccogliere tutte le carte dal set Genetic Apex e completate il Pokédex di Kanto per sbloccare questo straordinario premio. Buona fortuna e che la collezione sia con voi!

Come completare il pokèdex di Kanto più velocemente

Raccogliere carte velocemente in Pokémon TCG Pocket è essenziale per completare il Pokédex di Kanto e sbloccare la carta segreta di Mew. Se desiderate accelerare il processo, il metodo più efficiente consiste nell'ottenere 120 clessidre, che vi permetteranno di aprire 10 bustine contemporaneamente. Questo non solo velocizza la raccolta delle carte, ma aumenta anche le probabilità di trovare quelle che vi mancano per completare il Pokédex. Di seguito vi spieghiamo come raccogliere clessidre in modo rapido ed efficiente, in modo che possiate ottenere rapidamente le carte che cercate.

Accedete ogni giorno al gioco

Uno dei modi migliori per ottenere clessidre senza spendere denaro è semplicemente giocare quotidianamente. Pokémon TCG Pocket premia l'accesso giornaliero al gioco, offrendovi delle ricompense. Tra queste ricompense, spesso troverete clessidre che vi permetteranno di accumulare rapidamente il quantitativo necessario per aprire più bustine. Se accedete ogni giorno, anche solo per qualche minuto, potrete accumulare una quantità notevole di clessidre senza dover fare altro.

Inoltre, il gioco offre bonus per i giocatori che sono costanti. Più giorni consecutivi accederete, più alte saranno le ricompense che otterrete. Questo significa che un piccolo impegno quotidiano potrà darvi grandi vantaggi nel lungo periodo.

Riscattate le bustine gratuite giornaliere

Ogni giorno, accedendo al gioco, avrete la possibilità di riscattare bustine gratuite. Sebbene non vi garantiscano carte rare o esclusive, queste bustine vi permetteranno comunque di ottenere nuove carte, e talvolta potrete trovarvi carte utili per completare il vostro Pokédex. Sebbene le bustine gratuite non possano sostituire completamente l'apertura di pacchetti a pagamento, sono comunque un metodo importante per raccogliere carte senza spendere clessidre.

Le bustine gratuite rappresentano una risorsa che può aiutarvi a ottenere carte extra, specialmente quando siete in fase di raccolta iniziale. Non sottovalutate mai il valore di queste bustine, perché anche una sola carta rara o utile potrebbe fare la differenza nel completamento del Pokédex.

Completate le missioni per guadagnare clessidre

Una delle modalità più efficaci per raccogliere clessidre velocemente è completare le missioni giornaliere e settimanali. Nella sezione "Missioni" del gioco, troverete una serie di obiettivi che vi vengono proposti. Questi possono variare dal raccogliere un certo numero di carte a completare delle sfide particolari. Ogni volta che completate una missione, riceverete delle ricompense, tra cui le tanto desiderate clessidre.

Le missioni sono un ottimo modo per guadagnare clessidre in modo regolare, poiché potete ottenere ricompense ogni giorno. Se avete completato le missioni quotidiane, non dimenticate di dare un’occhiata a quelle settimanali o mensili, che di solito offrono ricompense ancora più generose. In alcuni casi, potrete accumulare centinaia di clessidre completando queste missioni, permettendovi di aprire pacchetti di carte senza dover aspettare troppo.

Inoltre, le missioni offrono anche altre ricompense, come carte rare, Pokémon leggendari e altre risorse utili, quindi sono un'opportunità perfetta per ampliare la vostra collezione mentre raccogliete le clessidre necessarie.

Investite in pacchetti di carte in modo strategico

Quando riuscite a raccogliere una buona quantità di clessidre, è il momento di fare un investimento strategico. Con 120 clessidre, potete aprire 10 pacchetti di carte contemporaneamente, il che significa che aumenterete notevolmente le vostre probabilità di ottenere carte rare o quelle che vi mancano per completare il Pokédex di Kanto. Aprire più pacchetti in una sola volta è un vantaggio importante, poiché riduce il tempo necessario per completare la vostra collezione e vi permette di fare scoperte inaspettate.

Vi consigliamo di concentrarvi sull'apertura dei pacchetti solo quando avete una quantità sufficiente di clessidre per aprirne almeno 10 alla volta. In questo modo, massimizzate il valore di ogni sessione di apertura buste e non dovrete aspettare troppo tra un'apertura e l'altra.

Utilizzate le carte duplicate in modo intelligente

Anche se ottenere una carta duplicata potrebbe sembrare una delusione, potete utilizzare le carte duplicate a vostro favore. Nel gioco, le carte duplicate possono essere scambiate o utilizzate per migliorare le carte che già possedete. Questo vi consente di ottenere vantaggi anche dalle carte che non vi servono immediatamente per il completamento del Pokédex, e rende l'apertura di ogni busta aperta ancora più utile.