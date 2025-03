Pokémon TCG Pocket - Come sbloccare le missioni segrete

In Pokémon TCG Pocket, oltre alle missioni standard, esistono delle missioni segrete che offrono ricompense esclusive ai giocatori che riescono a completarle. Queste sfide nascoste rappresentano un'opportunità imperdibile per ottenere carte speciali, Clessidre Pacchetto, Clessidre Meraviglia, Biglietti Negozio ed emblemi unici.

Un aspetto divertente e misterioso è che queste missioni rimangono invisibili fino al loro completamento: solo dopo aver soddisfatto i requisiti richiesti, appariranno nella scheda delle missioni, pronte per essere riscattate. In totale, esistono sette missioni segrete e ognuna di esse richiede di collezionare specifiche combinazioni di carte Pokémon. Vediamo insieme come sbloccarle tutte!

Completa il Pokédex di Kanto!

Se siete appassionati della prima generazione di Pokémon, questa missione fa per voi. Dovrete raccogliere almeno una variante di ciascuno dei 150 Pokémon originali della "Gen 1" per ottenere una ricompensa davvero speciale.

Missione : dovete collezionare almeno una variante di tutti i 150 Pokémon originali della "Gen 1".

: dovete collezionare almeno una variante di tutti i 150 Pokémon originali della "Gen 1". Ricompensa: otterrete la carta speciale Mew da Pokémon TCG Pocket.

Museo Apex Genetico (Charizard, Mewtwo, Pikachu)

Questa serie di missioni segrete è dedicata alla raccolta di specifiche carte con illustrazione completa. Ognuna di esse è legata a un Pokémon iconico e vi permetterà di ottenere utili ricompense.

Museo Apex Genetico 1 (Charizard)

Missione : ottenete le varianti a illustrazione completa di Alakazam, Charmander, Gloom, Lapras, Meowth, Pinsir, Rapidash e Slowpoke.

: ottenete le varianti a illustrazione completa di Alakazam, Charmander, Gloom, Lapras, Meowth, Pinsir, Rapidash e Slowpoke. Ricompensa: Clessidre x12, Clessidre Pesca Misteriosa x36, Biglietti Negozio x10.

Museo Apex Genetico 2 (Mewtwo)

Missione : collezionate le varianti a illustrazione completa di Bulbasaur, Cubone, Ditto, Dragonite, Golbat, Pidgeot, Porygon e Weezing.

: collezionate le varianti a illustrazione completa di Bulbasaur, Cubone, Ditto, Dragonite, Golbat, Pidgeot, Porygon e Weezing. Ricompensa: Clessidre x12, Clessidre Pesca Misteriosa x36, Biglietti Negozio x10.

Museo Apex Genetico 3 (Pikachu)

Missione : acquisite le varianti a illustrazione completa di Diglett, Electrode, Eevee, Gyarados, Nidoking, Nidoqueen, Snorlax e Squirtle.

: acquisite le varianti a illustrazione completa di Diglett, Electrode, Eevee, Gyarados, Nidoking, Nidoqueen, Snorlax e Squirtle. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x36, Biglietti Negozio x10.

I Capipalestra della regione di Kanto

Questa missione è perfetta per chi vuole rivivere le sfide dei Capipalestra della prima generazione. Per completarla, dovrete raccogliere tutte le carte dedicate agli iconici allenatori di Kanto.

Missione : per sbloccare questa missione, dovete raccogliere le varianti a illustrazione completa delle carte di tutti gli otto Capipalestra di Kanto: Blaine, Brock, Erika, Giovanni, Koga, Lt. Surge, Misty e Sabrina.

: per sbloccare questa missione, dovete raccogliere le varianti a illustrazione completa delle carte di tutti gli otto Capipalestra di Kanto: Blaine, Brock, Erika, Giovanni, Koga, Lt. Surge, Misty e Sabrina. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x48, Biglietti Negozio x10.

I Fantastici 4 Immersivi

Questa missione è una delle più complesse, ma anche una delle più gratificanti. Dovrete collezionare le varianti Immersive di alcune delle carte più potenti del gioco per ottenere un'ottima ricompensa.

Missione : questa missione richiede di collezionare le varianti Immersive di Charizard ex, Mewtwo ex e Pikachu ex, oltre alla carta Mew ottenibile nella missione "Completa il Pokédex di Kanto!".

: questa missione richiede di collezionare le varianti Immersive di Charizard ex, Mewtwo ex e Pikachu ex, oltre alla carta Mew ottenibile nella missione "Completa il Pokédex di Kanto!". Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x48, Biglietti Negozio x20.

Il Volo Leggendario Continua

Gli uccelli leggendari di Kanto hanno un ruolo importante anche nelle missioni segrete. Per completare questa sfida, dovrete raccogliere le loro varianti speciali.

Missione : per sbloccare questa missione, dovete ottenere le varianti a illustrazione completa di Moltres ex, Zapdos ex e Articuno ex.

: per sbloccare questa missione, dovete ottenere le varianti a illustrazione completa di Moltres ex, Zapdos ex e Articuno ex. Ricompensa: Clessidre x12, Clessidre Pesca Misteriosa x48, Emblema Unico.

Conclusioni

Anche se alcune carte richieste per queste missioni segrete sono particolarmente rare, molte di esse fanno già parte dei mazzi più competitivi del gioco. Questo rende il completamento delle missioni un obiettivo divertente sia per i collezionisti che per i giocatori che vogliono migliorare le loro strategie.

Gli sviluppatori hanno inoltre suggerito che nuove missioni segrete potrebbero essere introdotte in futuro con l'uscita delle nuove espansioni. Per ora, non vi resta che mettervi alla ricerca delle carte necessarie e completare tutte le missioni per ottenere queste ricompense esclusive!