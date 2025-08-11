Avatar di Ospite Sys_Shield #809 0
no, decisamente no, a parte qualche fanboy disperato
E sono tanti questi fanboy, a quanto pare.
Non abbiamo bisogno di PS6, qualcuno sta cercando di creare un bisogno impellente nei consumatori per qualcosa che non ha motivo di esistere ancora.
Non ci scordiamo anche che viviamo in un altra epoca.Qualche anno fa mettevamo la sceglia alle 3 di notte per guardare la
Conferenza sony all’E3.La verita’ penso stia nel mezzo.A causa di una serie di fattori,fra cui l’uso spropositato di canali social,si e’ persa quella magia,di conseguenza ci sempre tutto piu’ normale e dovuto.Ps4 e’ durata 7 anni,ne sono gia’ passati 5 (quasi 6).
Purtroppo è così in ogni campo. Si corre troppo veloce in tutto, oggigiorno.
