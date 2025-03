Guida agli scambi in Pokémon TCG Pocket

Se siete appassionati del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, allora Pokémon TCG Pocket è l’app che fa per voi. Sviluppata da DeNA per dispositivi Android e iOS, questa versione mobile porta l’esperienza del GCC Pokémon direttamente sul vostro smartphone, permettendovi di collezionare carte, costruire mazzi e sfidare altri giocatori in un formato più accessibile e immediato. Il tutto senza rinunciare al fascino strategico che ha reso il gioco originale un vero e proprio cult.

Uno degli aspetti più interessanti di Pokémon TCG Pocket è la recente introduzione della funzione di Scambi, che rivoluziona il modo in cui potete espandere la vostra collezione. Ora non siete più limitati alla fortuna delle bustine digitali: grazie agli Scambi, potete negoziare con altri giocatori e ottenere le carte che vi mancano per completare il vostro mazzo ideale.

Questo aggiunge una nuova dimensione al gioco, che rende la caccia alle carte ancora più coinvolgente e strategica. Dovrete decidere con attenzione quali carte scambiare e con chi, valutando rarità, valore e sinergie con il vostro deck.

In questa guida vi spiegheremo tutto quello che c’è da sapere su Pokémon TCG Pocket, dalle basi del gioco fino ai migliori metodi per sfruttare la funzione di Scambi al massimo. Che siate veterani del GCC o nuovi allenatori pronti a immergervi nel mondo delle carte Pokémon, qui troverete tutti i consigli necessari per diventare veri esperti!

Le regole degli Scambi su Pokémon TCG Pocket

Per iniziare uno scambio in Pokémon TCG Pocket, dovete accedere all’Hub Community, che trovate facilmente grazie all’icona centrale nella fila inferiore della schermata di gioco. Da qui, selezionando la sezione Scambi, entrerete nell’area dedicata, dove potrete proporre e accettare scambi con i vostri amici.

Già, perché uno dei punti fondamentali di questa funzione è che potete scambiare carte solo con gli amici, senza la possibilità di cercare giocatori casuali per ottenere carte specifiche. Inoltre, ogni giocatore può avere un solo scambio attivo alla volta, quindi prima di avviarne uno nuovo dovete attendere che quello in corso venga completato o annullarlo.

Un’altra regola da tenere a mente riguarda la rarità delle carte: potete scambiare solo carte dello stesso livello di rarità, quindi, ad esempio, una carta con tre rombi potrà essere scambiata solo con un’altra carta dello stesso valore.

Ogni scambio richiede Energia Scambio, una risorsa limitata a cinque unità che si ricarica automaticamente in 24 ore o può essere ripristinata utilizzando le Clessidre di Scambio, ottenibili nelle missioni. Se volete scambiare carte di rarità tre rombi o superiore, avrete bisogno anche dei Gettoni Scambio, che vengono consumati quando offrite una carta per lo scambio.

Potete tenere sotto controllo sia la vostra Energia Scambio sia i Gettoni Scambio nella parte superiore della schermata degli Scambi, così da pianificare al meglio le vostre mosse!

Come funzionano gli Scambi su Pokémon TCG Pocket?

Una volta capite le regole principali, diamo un'occhiata a come funzionano gli Scambi su Pokémon TCG Pocket. Per avviare uno scambio, andate alla schermata Scambi e selezionate l’opzione Scambia.

A questo punto, vi verrà mostrata la vostra lista amici: scegliete il giocatore con cui volete scambiare e accederete automaticamente alla vostra collezione di carte. Qui noterete che alcune carte sono non scambiabili: si tratta di quelle contrassegnate da un’icona rossa di Divieto. Altre carte, invece, potrebbero richiedere dei Gettoni Scambio: in questo caso, il gioco vi informerà sulla quantità necessaria prima di procedere.

Dopo aver selezionato la carta che volete offrire, dovrete confermare la vostra scelta. Il sistema vi mostrerà chiaramente il numero di Gettoni Scambio ed Energia Scambio che verranno consumati con l’operazione. Una volta confermato, la carta verrà bloccata temporaneamente nella vostra collezione e non potrà essere usata nelle partite fino a quando l’offerta non verrà accettata o rifiutata.

Dopo aver inviato la proposta, dovrete attendere la risposta dell’altro giocatore, che potrà accettarla o proporre un’alternativa. Ogni scambio rimane attivo per due giorni, quindi se cambiate idea o l’offerta non viene accettata, potete annullarla in qualsiasi momento.

Per farlo, basterà tornare nella schermata Scambi, selezionare Visualizza e premere il pulsante rosso Annulla Scambio. Se la vostra offerta viene invece accettata, la nuova carta apparirà direttamente nel vostro inventario, pronta per essere usata nei vostri mazzi!

Restrizioni degli Scambi: cosa non potete fare su Pokémon TCG Pocket

Prima di iniziare a scambiare carte, è importante conoscere alcune limitazioni che regolano il sistema di Scambi. Innanzitutto, puoi scambiare solo carte di rarità compresa tra un rombo e una stella. Le carte più rare, come quelle a due stelle, tre stelle e una corona, non sono attualmente scambiabili. Inoltre, puoi scambiare solo carte della stessa rarità, quindi una carta con un rombo può essere scambiata solo con un’altra con un rombo, e lo stesso vale per le carte con una stella.

Un’altra restrizione riguarda le carte con Effetti Speciali, che possono essere scambiate solo con altre carte dello stesso tipo. Questo serve a mantenere l’equilibrio del gioco ed evitare che la Polvere Stelle, usata per personalizzare le carte, venga sprecata.

Anche il set di espansione da cui proviene la carta è un fattore importante: al momento, puoi scambiare solo carte provenienti dai pacchetti Geni Supremi, Isola Misteriosa e Scontro Spaziotemporale.

Infine, le carte promozionali a tempo limitato non possono essere scambiate. Se ne avete persa una, l’unico modo per recuperarla sarà attendere un’eventuale riedizione da parte degli sviluppatori.

Seguendo queste regole, potrete sfruttare al massimo il sistema di scambi in Pokémon TCG Pocket e arricchire la vostra collezione con le carte che più desiderate. Buon divertimento!