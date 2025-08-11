Gli amanti del survival horror potrebbero presto avere un’ottima ragione per rispolverare il loro abbonamento a PlayStation Plus Premium. Secondo un nuovo leak, Resident Evil 2 (1998) e Resident Evil 3: Nemesis (1999) entreranno a far parte del catalogo retro del servizio a partire dal 19 agosto. L’annuncio ufficiale, stando alla stessa fonte, sarebbe previsto per mercoledì.

Si tratterebbe delle versioni originali per PlayStation, le stesse che hanno contribuito a definire il genere alla fine degli anni ’90. Entrambi i titoli dovrebbero arrivare con le caratteristiche standard dei giochi classici inclusi nell’abbonamento Premium, come la possibilità di salvare in qualsiasi momento, filtri grafici opzionali e, potenzialmente, il supporto ai trofei, come già accaduto per altri classici Capcom approdati sulla piattaforma.

Per i fan di lunga data, si tratterebbe di un’occasione perfetta per rivivere due capitoli fondamentali della saga di Resident Evil nella loro forma originale, con il fascino, le tensioni e le frustrazioni offerte dalla grafica pre-renderizzata, dai controlli “tank” e dall’atmosfera inconfondibile di quegli anni d'oro di Capcom. Per i nuovi giocatori, invece, sarà una chance di scoprire le radici della serie, dopo aver magari conosciuto le versioni remake uscite negli ultimi anni (se non le avete giocate recuperatele assolutamente su Amazon)

Il leak non specifica se ci saranno contenuti extra o edizioni speciali, ma considerando la prassi di Sony per i classici PS1, è probabile che l’offerta sia fedele alle versioni originali con l'aggiunta di qualche comfort moderno e nulla più.

Se confermata, questa mossa andrebbe ad arricchire ulteriormente il catalogo retro di PS Plus Premium, già popolato da altri titoli storici di Capcom e di altri sviluppatori, e confermerebbe l’attenzione crescente verso il recupero di grandi classici, seppur in forma digitale. Mercoledì sapremo se i corridoi della stazione di polizia di Raccoon City torneranno davvero a terrorizzarci.