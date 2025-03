Come creare i mazzi in Pokémon TCG Pocket

Creare un mazzo in Pokémon TCG Pocket può sembrare un'impresa difficile, soprattutto se siete alle prime armi o non avete mai giocato al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon tradizionale. Forse avete provato a mettere insieme qualche carta, ma i risultati non sono stati esattamente quelli sperati. Magari vi siete trovati di fronte a giocatori con mazzi potentissimi, pieni di Pokémon ex, e avete pensato di non avere abbastanza carte per competere.

La verità è che non serve possedere solo carte rare e potenti per costruire un mazzo vincente. La chiave sta nel deck building, ovvero nella capacità di assemblare una strategia efficace utilizzando al meglio le risorse a vostra disposizione. Un mazzo ben costruito può portarvi alla vittoria anche senza carte leggendarie o esclusive. Il segreto è trovare il giusto equilibrio tra Pokémon, carte Allenatore ed Energia, sfruttando sinergie e tattiche intelligenti.

In questa guida vi insegneremo i principi fondamentali per costruire un mazzo efficace, spiegandovi passo dopo passo come organizzare le vostre carte, quali combinazioni funzionano meglio e come affinare la vostra strategia con l’esperienza. Che siate nuovi giocatori o semplicemente in cerca di consigli per migliorare, qui troverete tutto ciò che vi serve per iniziare a creare mazzi competitivi con le vostre mani, senza dover per forza inseguire le carte più costose. Pronti a diventare veri maestri del deck building? Cominciamo!

Che differenza c'è tra Pokémon TCG Pocket e il classico GCC?

La prima grande differenza tra Pokémon TCG Pocket e il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon tradizionale è la dimensione del mazzo: invece di 60 carte, qui ne avete solo 20. Infatti, il vostro mazzo sarà composto esclusivamente da Pokémon e carte Allenatore. Per rendere l’app più dinamica e immediata, le carte Energia sono state completamente rimosse, sostituite da un sistema che assegna automaticamente un'unità di Energia a turno. Questo cambiamento impatta direttamente la strategia, perché non dovete più preoccuparvi di pescare abbastanza Energie, ma piuttosto di gestire quelle fornite dal gioco nel modo più efficiente possibile.

Un’altra differenza chiave è l'assenza delle Resistenze ai tipi di Energia per i Pokémon. Se nel GCC tradizionale alcuni Pokémon subiscono meno danni da certi tipi, in Pokémon TCG Pocket questa meccanica è stata eliminata, semplificando il calcolo del danno e le dinamiche di battaglia. Inoltre, il gioco pone un limite di tre tipi di Energia per mazzo, costringendovi a scegliere con attenzione la combinazione di Pokémon che userete.

Un altro elemento strategico riguarda la quantità di copie per ogni carta: in Pokémon TCG Pocket non potete avere più di due copie della stessa carta. Questo significa che non potrete riempire il mazzo di doppioni per aumentare la probabilità di pescare determinate carte e dovrete ridurre il numero massimo di carte uguali a due. Tuttavia, a differenza del GCC tradizionale, qui non c’è limite al numero di Pokémon ex che potete inserire, il che apre la porta a strategie basate su più Pokémon potenti senza particolari restrizioni.

Questi cambiamenti rendono il deck building di Pokémon TCG Pocket un’esperienza diversa rispetto al gioco classico, con un approccio più strategico nella selezione delle carte. Nei prossimi paragrafi vedremo come sfruttare al meglio queste regole per creare un mazzo efficace e competitivo.

Come costruire i mazzi su Pokémon TCG Pocket

Ora che conoscete le differenze tra il gioco originale e la versione mobile, è ora di imparare i segreti del deck building. Vediamoli insieme.

Bilanciamento

In Pokémon TCG Pocket, la costruzione del mazzo richiede un bilanciamento attento, dato che avete solo 20 carte e un numero limitato di copie per ciascuna. Con una sola pesca di Energia a turno, ridurre il fattore fortuna è essenziale. Un buon punto di partenza è dividere il mazzo in 12 carte Pokémon e 8 carte Allenatore, un equilibrio che potrete affinare con l’esperienza. Non sottovalutate le carte Allenatore: strumenti e aiuti possono fare la differenza, permettendovi di cercare le carte giuste, accelerare il gioco o manipolare la situazione a vostro favore.

Tipi e Debolezze

Visto che il gioco assegna una sola Energia per turno, mescolare troppi tipi di Energia può risultare inefficace. È meglio concentrarsi su un unico tipo di Energia, evitando il rischio di pescare risorse inutilizzabili. Tuttavia, questo potrebbe portare ad alcuni problemi: infatti, un mazzo basato su un solo tipo sarà più vulnerabile alla sua debolezza naturale. Per ovviare al problema, scegliete Pokémon con debolezze diverse all’interno del mazzo, in modo da non essere completamente scoperti contro un avversario con un tipo sfavorevole.

Le abilità e i ruoli dei Pokémon

Non tutti i Pokémon devono essere usati per attaccare. Alcuni, grazie alle loro Abilità, possono supportare la vostra strategia senza nemmeno dover essere il Pokémon Attivo. Ad esempio, Gardevoir funziona benissimo in panchina quando avete Mewtwo ex attivo. Valutate sempre quali Pokémon inserire in base alla sinergia tra le loro Abilità e al ruolo che possono svolgere nel mazzo. Un mix tra attaccanti e supporti ben studiato può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

Tipi di mazzo: l'importanza dei mazzi a Nolo

Se siete alle prime armi, un buon punto di partenza è sperimentare con i Mazzi a Nolo, ovvero mazzi pre-costruiti disponibili nel gioco. Questi vi aiuteranno a comprendere diverse strategie di gioco, permettendovi poi di personalizzarli con carte più potenti. Ad esempio, se vi trovate bene con il Mazzo Venusaur-ex (Geni Supremi), potreste migliorarlo aggiungendo un Venusaur ex extra se lo trovate nelle bustine. Testare diversi Mazzi a Nolo vi aiuterà a capire quale stile di gioco preferite.

La strategia è tutto

Con un mazzo di sole 20 carte, è fondamentale seguire una strategia chiara. Un deck efficace deve essere coerente e focalizzato su un’unica condizione di vittoria, senza disperdere le risorse in troppe direzioni. Alcune carte Allenatore sono fondamentali per mantenere la consistenza, come Ricerca del Professore e Poké Ball, che vi aiutano a filtrare il mazzo e trovare più facilmente le carte chiave per la vostra strategia.

Rimanete aggiornati

Pokémon TCG Pocket è un gioco in continua evoluzione, con milioni di giocatori che scoprono nuove combinazioni e strategie ogni giorno. Con ogni nuova espansione, il meta cambia, introducendo carte che potrebbero rendere il vostro mazzo più forte o più vulnerabile. Rimanere aggiornati sulle tendenze vi aiuterà a migliorare continuamente il vostro deck, adattandolo ai cambiamenti e mantenendolo competitivo.