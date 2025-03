Migliori mazzi di Pokémon TCG Pocket

Pokémon TCG Pocket è la nuova incarnazione del celebre Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon, sviluppata da DeNA per dispositivi Android e iOS. Questa app gratuita porta l’esperienza del GCC Pokémon direttamente sui vostri smartphone, rendendola più accessibile e immediata, ma senza rinunciare alla profondità strategica che ha reso il gioco così popolare. Se siete appassionati di battaglie competitive e volete costruire un mazzo in grado di raggiungere la vittoria, siete nel posto giusto.

In questa guida vi presentiamo i migliori mazzi attualmente in circolazione, suddividendoli in quattro Tier: S, A e B, in base alla loro efficacia nei duelli competitivi. Per ciascun mazzo vi forniremo una panoramica sulle carte chiave, la strategia principale e le possibili varianti per adattarlo al vostro stile di gioco. Inoltre, per ogni carta necessaria, vi indicheremo le bustine specifiche da aprire per trovarla, così da facilitarvi nella costruzione del vostro deck ideale.

Il meta di Pokémon TCG Pocket è in continua evoluzione con l’arrivo di nuove espansioni e aggiornamenti, quindi è fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle combinazioni più efficaci e sulle strategie vincenti. Che siate giocatori esperti o alle prime armi, questa guida vi aiuterà a scegliere il mazzo giusto per scalare le classifiche e affrontare qualsiasi avversario con il massimo delle vostre capacità. Pronti a costruire il mazzo perfetto? Iniziamo!

Tier S – I mazzi più forti del gioco

Questi mazzi dominano il gioco grazie alla loro potenza, versatilità e capacità di adattarsi a diverse strategie. Se volete vincere con costanza, queste sono le migliori opzioni.

Darkrai ex & Weavile ex – Il mazzo degli attacchi extra

La combinazione di Darkrai ex e Weavile ex è letale. Weavile ex colpisce velocemente e infligge danni elevati, mentre Darkrai ex sfrutta il suo ruolo di supporto per potenziare gli attacchi oscuri. Questo mazzo è perfetto per chi ama giocare in modo aggressivo e mettere pressione all’avversario sin dai primi turni.

Sneasel x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Weavile ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Spiritomb x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Darkrai ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Comunicazione Pokémon x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Cyrus x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Lucinda x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

Pachirisu ex & Pikachu ex – Fulmini ovunque

Questo duo elettrico è devastante per la sua velocità. Pachirisu ex può caricare rapidamente le energie, mentre Pikachu ex sfrutta questo vantaggio per colpire con attacchi esplosivi. Se amate un mazzo che può ribaltare le partite con una raffica di danni, questa è un’ottima scelta.

Pikachu ex x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Zapdos ex x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Pachirisu ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Mantello Gigante x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Bitorzolelmo x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Cyrus x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

Pikachu ex & Zapdos ex – Controllo e attacco fulmineo

La combinazione di Pikachu ex e Zapdos ex offre un mix letale di velocità e controllo del campo. Pikachu ex può attaccare rapidamente, mentre Zapdos ex aiuta a gestire le energie e impedire all’avversario di sviluppare la sua strategia.

Pikachu ex x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Zapdos ex x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Blitzle x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Zebstrika x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Pincurchin x1 – Geni Supremi

– Geni Supremi Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Pozione x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Giovanni x1 – Geni Supremi - Mewtwo

Mewtwo ex, Mew & Gardevoir ex – Il mazzo del controllo mentale

Questo trio è perfetto per chi ama strategie più sofisticate. Mewtwo ex è una potenza offensiva, Mew aiuta a copiare attacchi avversari, mentre Gardevoir ex fornisce supporto e controllo. Un mazzo versatile, difficile da fermare una volta che prende il sopravvento.

Ralts x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Kirlia x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Gardevoir x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Mew ex x1 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Mewtwo ex x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Pietra Misteriosa x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x1 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Velocità X x1 – Negozio

– Negozio Pozione x1 – Negozio

– Negozio Leaf x1 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Ricerca Accademica x2 – Negozio

Gyarados ex & Greninja – Acqua e furia

Gyarados ex è noto per la sua potenza distruttiva, e combinato con Greninja diventa ancora più imprevedibile. Greninja fornisce attacchi mirati e flessibilità, mentre Gyarados ex chiude la partita con attacchi devastanti.

Magikarp x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Gyarados ex x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Druddigon x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Froakie x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Frogadier x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Greninja x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Misty x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

Arceus ex – Il re del metagioco

Arceus ex continua a essere una delle carte più forti in assoluto. La sua abilità di accelerare l’energia permette di preparare attacchi devastanti in pochissimi turni, una scelta eccellente per molte strategie.

Arceus-ex x2 – Luce Trionfale

– Luce Trionfale Snover x2 – Luce Trionfale

Abomasnow x2 – Luce Trionfale

– Luce Trionfale Eevee x1 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Glaceon-ex x1 – Luce Trionfale

Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Perula x2 – Luce Trionfale

– Luce Trionfale Sabrina x1 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Comunicazione Pokémon x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Pozione x1 – Negozio

– Negozio Mantello Gigante x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

Leafeon ex & Celebi ex – Sinergia perfetta

Leafeon ex sfrutta le carte stadio per caricare energia rapidamente, mentre Celebi ex garantisce un ottimo controllo del mazzo. Questo duo permette di avere sempre una strategia pronta per contrastare l’avversario.

Celebi ex x2 – Isola Misteriosa

Snivy x2 – Isola Misteriosa

Servine x2 – Isola Misteriosa

Serperior x2 – Isola Misteriosa

Meowth x2 – Geni Supremi

Dhelmise x2 – Isola Misteriosa

Professor’s Research x2 – Negozio

Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Poké Ball x2 – Negozio

X Speed x2 – Negozio

Tier A – Mazzi competitivi ma con qualche debolezza

Questi mazzi sono forti e possono vincere molte partite, ma hanno punti deboli che li rendono meno affidabili rispetto ai Tier S.

Darkrai ex & Magnezone – Controllo e versatilità

Darkrai ex fornisce un’ottima offensiva, mentre Magnezone aiuta a gestire l’energia e il campo di gioco. È un mazzo solido, ma soffre contro strategie troppo rapide.

Magnemite x2 – Scontro Spaziotemporale

– Scontro Spaziotemporale Magnetone x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Magnezone x2 – Scontro Spaziotemporale

– Scontro Spaziotemporale Druddigon x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Darkrai ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x1 – Geni Supremi - Charizard

- Charizard Comunicazione Pokémon x1 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Mantello Gigante x1 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Cyrus x1 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

Dialga ex & Lickilicky ex – Potenza e disturbo

Dialga ex offre attacchi potenti, mentre Lickilicky ex disturba la mano dell’avversario. Un mazzo interessante per chi ama strategia e controllo, ma più lento rispetto ai Tier S.

Lickitung x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Lickilicky ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Dialga ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Mew ex x1 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Comunicazione Pokémon x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Lucinda x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Mantello Gigante x1 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

Palkia ex & Manaphy – Dominio dell’acqua

Palkia ex è una carta forte, e Manaphy lo supporta fornendo protezione ai Pokémon in panchina. Tuttavia, il mazzo ha difficoltà contro strategie troppo aggressive.

Eevee x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Vaporeon x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Palkia ex x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Manaphy x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Misty x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Comunicazione Pokémon x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Mantello Gigante x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Cyrus x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

Infernape ex & Moltres ex – Attacchi esplosivi

Infernape ex colpisce velocemente, e con il supporto di Moltres ex riesce a infliggere danni enormi. Tuttavia, la sua resistenza limitata può essere un problema.

Moltres ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Chimchar x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Monferno x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Infernape x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Comunicazione Pokémon x2 – Scontro Spaziotemporale - Dialga

– Scontro Spaziotemporale - Dialga Giovanni x1 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Lucinda x2 – Scontro Spaziotemporale - Palkia

– Scontro Spaziotemporale - Palkia Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x1 – Geni Supremi - Charizard

Celebi ex & Serperior – Controllo e resistenza

Questo mazzo punta a logorare l’avversario nel tempo. Celebi ex aiuta a controllare il mazzo, mentre Serperior offre una grande resistenza.

Snivy x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Servine x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Serperior x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Dhelmise x1 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Celebi ex x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Pozione x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x2 – Negozio

Erika x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Arcanine ex, Moltres ex & Mew ex – Offensiva bilanciata

Questo trio offre un ottimo mix tra velocità e danno. Tuttavia, dipende molto dalla gestione delle energie, quindi può risultare difficile da giocare.

Growlithe x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Arcanine ex x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Moltres ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Mew ex x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Giovanni x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x1 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Esploratore in Erba x1 – L'Isola Misteriosa

Scolipede & Weezing – Veleni fastidiosi

Un mazzo che punta sugli effetti di stato come veleno e confusione per logorare l’avversario. Molto efficace contro mazzi senza cure, ma vulnerabile a chi ha contromisure.

Koffing x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Weezing x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Venipede x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Whirlipede x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Scolipede x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Koga x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

Charizard ex & Moltres ex – Danni esplosivi

Un mazzo che punta tutto sulla potenza di fuoco. Ottimo per chi ama un gioco aggressivo, ma soffre contro chi rallenta il flusso di energia.

Charizard ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Moltres ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Charmander x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Charmeleon x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Pozione x2 – Negozio

– Negozio Cartelrosso x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Starmie ex & Articuno ex – Versatilità e velocità

Questo mazzo gioca sulla rapidità e sulla capacità di controllare il campo. Ottimo, ma non sempre all’altezza dei Tier S.

Staryu x2 – Geni Supremi

Geni Supremi Starmie ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Articuno ex x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Pozione x2 – Negozio

– Negozio Cartelrosso x2 – Negozio

– Negozio Giovanni x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Misty x2 – Geni Supremi - Pikachu

– Geni Supremi - Pikachu Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Celebi ex & Exeggutor ex – Controllo e danni costanti

Celebi ex garantisce una gestione perfetta delle carte, mentre Exeggutor ex infligge danni costanti. Un’ottima opzione, anche se meno esplosiva di altre strategie.

Exeggcute x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Exeggutor ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Venusaur ex x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Mew ex x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Chatot x1 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x1 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Erika x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

Tier B – Mazzi con potenziale, ma più difficili da usare

Questi mazzi possono funzionare bene, ma hanno debolezze significative che li rendono meno affidabili rispetto ai livelli superiori.

Venusaur ex & Exeggutor ex – Status e resistenza

Un mazzo che punta sugli effetti di stato per rallentare l’avversario. Forte, ma troppo lento contro mazzi aggressivi.

Bulbasaur x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Ivysaur x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Venusaur ex x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Exeggcute x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Exeggutor ex x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x1 – Negozio

– Negozio Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Erika x2 – Geni Supremi - Charizard

– Geni Supremi - Charizard Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Marowak ex – Tecnico, ma complesso da usare

Marowak ex ha meccaniche interessanti, ma richiede una gestione attenta dell’energia per essere efficace.

Sandshrew x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Sandslash x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Cubone x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Marowak ex x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Pozione x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x2 – Negozio

– Negozio Giovanni x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Arbok & Weezing – Veleni e confusione

Un mazzo che sfrutta status negativi per logorare gli avversari. Potenzialmente forte, ma soffre contro chi ha cure facili.

Ekans x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Arbok x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Koffing x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Weezing x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Pozione x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x1 – Negozio

– Negozio Giovanni x1 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Koga x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Ricerca Accademica x2 – Negozio

– Negozio Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

Koga – Strategie velenose

Un mazzo che punta a effetti di stato multipli. Divertente da giocare, ma non sempre efficace contro avversari ben organizzati.

Koffing x2 – Geni Supremi

– Geni Supremi Weezing x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Venipede x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Whirlipede x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Scolipede x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Poké Ball x2 – Negozio

– Negozio Velocità X x1 – Negozio

– Negozio Koga x2 – Geni Supremi - Mewtwo

– Geni Supremi - Mewtwo Leaf x2 – L'Isola Misteriosa

– L'Isola Misteriosa Ricerca Accademica x2 – Negozio

Sabrina x2 – Geni Supremi - Charizard

