Pokémon TCG Pocket: consigli e trucchi per iniziare

Se siete appassionati di Pokémon e amate il Gioco di Carte Collezionabili, preparatevi a portare tutta l’emozione delle sfide sempre con voi grazie a Pokémon TCG Pocket! Questo nuovo gioco mobile, sviluppato da DeNA in collaborazione con The Pokémon Company, offre un’esperienza fedele al classico GCC Pokémon, ma in un formato più accessibile e pratico, perfetto per il vostro smartphone.

Disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, Pokémon TCG Pocket vi permette di collezionare carte, costruire mazzi e sfidare avversari ovunque vi troviate, senza bisogno di un mazzo fisico o di una console.

Il gioco mantiene le meccaniche strategiche e la profondità del GCC originale, ma introduce anche alcune novità pensate per rendere il tutto più immediato e coinvolgente. Potrete aprire pacchetti digitali ogni giorno, collezionare carte con nuove illustrazioni esclusive e affrontare partite rapide, ideali per sessioni di gioco veloci. Non manca la possibilità di personalizzare il vostro mazzo e affinare le strategie per rendere ogni duello unico e stimolante.

In questa guida completa vi spiegheremo tutto ciò che dovete sapere per iniziare a giocare, dalle basi del gameplay alle modalità di gioco disponibili, fino alla scoperta dei segreti e delle risorse più utili.

Pokémon TCG Pocket: trucchi e consigli per iniziare al meglio

Se volete partire con il piede giusto in Pokémon TCG Pocket, è fondamentale conoscere alcune strategie che vi aiuteranno a costruire un mazzo efficace e a vincere più partite.

Dall’ottimizzazione delle carte alla gestione delle risorse, fino ai migliori modi per affrontare gli avversari, nei prossimi paragrafi troverete consigli utili per migliorare le vostre abilità e diventare veri maestri del GCC in versione mobile!

Dopo il tutorial, Pokémon TCG Pocket vi permette di aprire fino a due bustine di carte gratuite al giorno, utilizzando la barra della stamina, che si ricarica completamente ogni 12 ore.

Se volete una bustina extra, potete attivare il Pass Premium, che vi consente di ottenere un terzo pacchetto giornaliero. Oltre alle carte che trovate nei pacchetti, ogni apertura vi farà guadagnare Punti Busta, una risorsa preziosa che potrete scambiare per una carta specifica a vostra scelta: più è rara, più punti serviranno.

Se volete aprire più bustine rispetto a quelle gratuite, potete sfruttare le Clessidre e i Pokélingotti. Le Clessidre si ottengono completando missioni, partecipando a eventi o sbloccando ricompense speciali, mentre i Pokélingotti sono una valuta virtuale che si trova principalmente nello shop, con alcune eccezioni legate a premi speciali.

Un altro metodo per ottenere carte senza aprire pacchetti è la Pesca Misteriosa. Questa funzione vi permette di pescare una carta casuale da una bustina aperta da un altro giocatore, utilizzando l’Energia Misteriosa, una risorsa rappresentata da cuori dorati. Se non ne avete abbastanza, potete ricaricarla con le Clessidre Dorate.

Infine, eventi e sfide speciali offrono ricompense interessanti, tra cui carte gratuite e mazzi a noleggio, perfetti per testare nuove strategie senza dover costruire un deck da zero!

Le valute di gioco

In Pokémon TCG Pocket, esistono diverse valute e risorse che potete utilizzare per sbloccare funzionalità, acquistare oggetti cosmetici o ottenere nuove carte. Alcune si guadagnano giocando, mentre altre possono essere acquistate nello shop.

Pokélingotti : la valuta premium, ottenibile principalmente con soldi veri. Servono per riscattare emblemi o sostituire le Clessidre mancanti.

: la valuta premium, ottenibile principalmente con soldi veri. Servono per riscattare emblemi o sostituire le Clessidre mancanti. Buono Negozio : si ottiene completando missioni o ricevendo Grazie e Mi Piace da altri giocatori. Può essere speso per accessori e oggetti estetici.

: si ottiene completando missioni o ricevendo Grazie e Mi Piace da altri giocatori. Può essere speso per accessori e oggetti estetici. Buono Negozio Speciale : si ottiene consumando tre carte della stessa rarità speciale e permette di riscattare accessori più rari.

: si ottiene consumando tre carte della stessa rarità speciale e permette di riscattare accessori più rari. Buono Emblema : ottenibile completando le missioni delle espansioni, consente di riscattare emblemi per decorare il profilo.

: ottenibile completando le missioni delle espansioni, consente di riscattare emblemi per decorare il profilo. Buono Premium : disponibile solo per chi ha il Pass Premium, si ottiene con le missioni Premium e permette di sbloccare accessori e carte promo.

: disponibile solo per chi ha il Pass Premium, si ottiene con le missioni Premium e permette di sbloccare accessori e carte promo. Buono Futuro : si riceve come premio per il log-in giornaliero, ma la sua funzione è ancora ignota.

: si riceve come premio per il log-in giornaliero, ma la sua funzione è ancora ignota. Clessidra Buste : si riduce di un’ora il tempo di ricarica delle bustine gratuite.

: si riduce di un’ora il tempo di ricarica delle bustine gratuite. Clessidra Misteriosa : accelera di un’ora l’attesa per la Pesca Misteriosa.

: accelera di un’ora l’attesa per la Pesca Misteriosa. Clessidra Scambio : recupera l’Energia Scambio necessaria per scambiare carte con altri giocatori, riducendo l’attesa di un’ora.

: recupera l’Energia Scambio necessaria per scambiare carte con altri giocatori, riducendo l’attesa di un’ora. Orologio Ripristino : permette di riattivare una Pesca Misteriosa scaduta.

: permette di riattivare una Pesca Misteriosa scaduta. Punti Busta : si ottengono aprendo pacchetti e possono essere scambiati per carte specifiche: più è rara la carta, più punti servono.

: si ottengono aprendo pacchetti e possono essere scambiati per carte specifiche: più è rara la carta, più punti servono. Sabbialuce : risorsa ottenibile con carte o missioni, necessaria per applicare effetti speciali sulle carte.

: risorsa ottenibile con carte o missioni, necessaria per applicare effetti speciali sulle carte. Gettone Scambio: si ottiene macinando carte di rarità 3 rombi o superiore e permette di scambiare carte di rarità crescente in base al costo in gettoni.

Gestire al meglio queste risorse vi aiuterà a ottenere le carte migliori e a personalizzare il vostro profilo senza sprechi!

Specializzatevi in un solo Tipo nelle lotte

In Pokémon TCG Pocket, usare più Tipi elementali in un mazzo può risultare complicato e poco efficace… almeno durante le prime fasi del gioco. A eccezione del Tipo Incolore, che può sfruttare qualsiasi Energia, è preferibile concentrarsi su un unico colore.

Con un mazzo di sole 20 carte e una sola Energia assegnabile per turno, le strategie devono essere dirette e rapide: distribuire le Energie su più Tipi potrebbe rallentare il gioco e rendere il mazzo meno efficiente. Scegliete un unico Tipo e costruite il vostro deck per sfruttarlo al meglio!

Sfruttate le debolezze a vostro vantaggio

Nel gioco, le debolezze dei Pokémon giocano un ruolo cruciale nelle Lotte. Se un Pokémon è debole a un determinato Tipo, subirà 20 danni extra dagli attacchi di quel Tipo. Per questo motivo, è importante costruire mazzi che, pur essendo focalizzati su un solo Tipo, includano Pokémon con debolezze diverse.

In questo modo, ridurrete il rischio di trovarvi in svantaggio contro un avversario con il Tipo giusto per colpire le vostre carte più deboli. Dato che i mazzi multicolore sono ancora rari, sfruttate questa meccanica con attenzione!

Ringraziate e mettete in Vetrina le vostre carte

Mostrare gratitudine è sempre una buona abitudine! Dopo ogni scontro, anche se il risultato non è stato a vostro favore, ricordatevi di ringraziare l’avversario: in questo modo gli regalerete gratuitamente un Pass Negozio. Spesso la gentilezza viene ricambiata, e molti giocatori faranno lo stesso con voi.

Un altro metodo per ottenere Buoni Negozio è esporre le vostre carte nella Vetrina, sia singolarmente che all’interno di raccoglitori. Altri giocatori potranno lasciare un Mi Piace sulle vostre carte, facendovi guadagnare ulteriori ricompense. Non dimenticate di ricambiare il favore mettendo Mi Piace alle Vetrine di amici e giocatori che incontrate!

Lo stesso vale per la Pesca Misteriosa: ringraziare il giocatore dopo aver pescato una carta dal suo mazzo è una buona abitudine per mostrare cortesia e, chissà, magari ottenere lo stesso trattamento in futuro. Un piccolo gesto che aiuta a creare una community più amichevole e collaborativa!

Guadagnare più Mi Piace applicando gli Effetti

Utilizzando Sabbialuce e una carta doppione, potete applicare effetti speciali a carte di rarità elevata. Per attivare questa funzionalità, è necessario avere almeno 3 esemplari della stessa carta (e uno di questi verrà consumato nel processo).

Una volta applicati gli effetti, mettete in mostra queste carte nella vostra Vetrina: così facendo, giadagnere più Mi Piace da parte degli altri giocatori e aumenterete la vostra visibilità nella community!

Collegate il vostro account Nintendo

Collegare il vostro account Nintendo a Pokémon TCG Pocket è una mossa molto utile. Innanzitutto, vi permette di proteggere le vostre carte e i vostri progressi di gioco, evitando eventuali perdite in caso di problemi tecnici o di cambio dispositivo.

Inoltre, il collegamento dell'account consente di accedere al gioco su più dispositivi, che si tratti di smartphone Android, iOS o, in futuro, altre piattaforme che potrebbero supportare Pokémon TCG Pocket.

Questo vi offre la possibilità di giocare ovunque, senza preoccuparvi di perdere i vostri dati o di dover ricominciare da capo. È un semplice passo semplice che incrementa la sicurezza del vostro account e vi permette di godervi il gioco in modo più flessibile.