I fan di Dino Crisis sperano da oltre vent’anni in un ritorno della serie, che sia sotto forma di remake o di nuovo capitolo, ma Capcom continua a fare orecchie da mercante, giocando con il loro sentimenti in maniera, quasi, sadica.

L’8 agosto, difatti, la compagnia ha annunciato un nuovo evento a tema dedicato allo storico survival horror, che però non ha riguardato alcun annuncio videoludico, ma una speciale lotteria dedicata a del merchandise ufficiale.

Un evento agrodolce

L’iniziativa, attiva fino al 12 settembre, propone una selezione di gadget inediti ispirati a Dino Crisis, tra cui tappetini da scrivania, T-shirt, portachiavi e adesivi. Non sarà però possibile acquistare direttamente gli articoli da alcuno store: ogni pezzo fa parte di una lotteria con un proprio grado di rarità.

Ad esempio, la T-shirt ha solo 1 possibilità su 100 di essere ottenuta, mentre il tappetino ha 3 possibilità su 100. I giocatori possono acquistare uno o più “biglietti” al prezzo di 880 yen (circa 6€), e la fortuna determinerà se riceveranno uno dei premi più ambiti o no.

Si tratta dell’ennesima conferma che Capcom non ha dimenticato il marchio, anche se per ora non c’è alcun annuncio di un nuovo gioco. Nel 2024 la compagnia aveva chiesto ai fan quali franchise storici volessero rivedere, includendo Dino Crisis tra le opzioni, e la risposta della community fu inequivocabile.

Nello stesso anno, il titolo originale è tornato su GOG in una versione migliorata ed è approdato su PlayStation 4 e PlayStation 5 tramite la libreria retro di PS Plus Premium, completo di trofei.

Per ora, quindi, chi sogna di tornare a fronteggiare dinosauri, in chiave survival horror, dovrà accontentarsi di una T-shirt, di un tappetino a tema o del titolo originale per PlayStation (reperibile su Amazon a un prezzo discutibile). Piccoli segnali, forse, di un interesse rinnovato, ma il futuro della saga resta ancora incerto.