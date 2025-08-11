Larian Studios avrà anche smesso di realizzare nuovi contenuti per il suo eccellente Baldur’s Gate 3 (qui la nostra recensione), ma la community continua a tenerlo vivo e vegeto grazie al supporto integrato per le mod e a un catalogo, disponibile direttamente in-game, che ne rende il download immediato.

In un fiume in piena di creazioni più o meno interessanti ce ne è una che sta facendo parlare parecchio di sé nelle ultime ore: “Versus Mode”. Realizzata dall’utente r786r786, e disponibile su mod.io, questa mod introduce un’inedita modalità PVP decisamente ben confezionata.

Come funziona

Il concept è tanto semplice quanto rivoluzionario: in una sessione multiplayer, il giocatore host assume il ruolo di “Dungeon Master” durante i combattimenti, prendendo il controllo diretto dei nemici al posto dell’intelligenza artificiale. Quando gli altri partecipanti entrano in battaglia, l’host può utilizzare ogni abilità e risorsa degli NPC per mettere in difficoltà la squadra avversaria, mentre i compagni continuano a gestire normalmente il proprio gruppo di quattro eroi.

Questa dinamica stravolge radicalmente il ritmo di gioco, offrendo scontri più imprevedibili e strategici rispetto a quelli tradizionali proposti dal gioco e rende l'intera esperienza molto più vicina a una partita vera e propria di Dungeon And Dragons senza però rinunciare alla struttura narrativa di Baldur’s Gate 3 (di cui trovate i Funko POP su Amazon).

Attualmente disponibile solo su PC, la mod è distribuita attraverso i canali ufficiali di mod.io, rendendone l’installazione rapida e alla portata di tutti. Non ci sono conferme su un’eventuale versione console, ma il fatto che sia ospitata su una piattaforma ufficiale lascia aperta la possibilità di un futuro porting in caso continui a far parlare così tanto di se.

In ogni caso, se possedete Baldur's Gate 3 su PC dovreste assolutamente scaricarla, soprattutto se avete già finito più e più volte il gioco e cercavate nuovi spunti per riavviarlo.