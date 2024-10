Pokémon TCG Pocket è già disponibile: scopri come giocare dall'Italia con NordVPN

Il tanto atteso Pokémon TCG Pocket, la nuova versione mobile del celebre gioco di carte collezionabili dei Pokémon, è stato recentemente rilasciato in Nuova Zelanda per dispositivi Android e iOS. Questo titolo ha già catturato l’attenzione dei fan in tutto il mondo, con una distribuzione globale prevista per il 30 ottobre 2024. Tuttavia, c'è un modo per iniziare a giocare subito, anche se vi trovate in Italia, sfruttando un semplice trucco.

Come accedere a Pokémon TCG Pocket dall'Italia

Pokémon TCG Pocket introduce interessanti funzionalità, come la possibilità di aprire gratuitamente due booster pack al giorno, collezionare carte con effetti visivi spettacolari e partecipare a battaglie veloci con regole semplificate, perfette per il formato mobile. Tuttavia, al momento, l'accesso al gioco è limitato geograficamente alla Nuova Zelanda. Anche modificando la regione del vostro store, non potrete accedere al gioco senza l'ausilio di una VPN che vi permetta di ottenere un indirizzo IP neozelandese.

E qui entra in gioco NordVPN, il servizio perfetto per superare le limitazioni geografiche. Collegandovi a un server situato in Nuova Zelanda, il gioco riconoscerà la vostra connessione come se vi trovaste lì, consentendovi di iniziare subito la vostra avventura su Pokémon TCG Pocket. Inoltre, NordVPN vi garantirà una connessione stabile e sicura, proteggendo i vostri dati durante il gioco e migliorando la vostra esperienza.

Accedere al gioco in anticipo vi offrirà un vantaggio competitivo significativo rispetto agli altri giocatori. Se non volete aspettare fino al 30 ottobre, una VPN affidabile come NordVPN è la soluzione ideale, soprattutto ora che potete abbonarvi con uno sconto del 71% sul piano Ultimate, ottenendo anche tre mesi gratuiti. Oltre a permettervi di accedere immediatamente a Pokémon TCG Pocket, vi assicurerà una navigazione sicura e proteggerà la vostra privacy online.

