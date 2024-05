Monitor gaming Philips 276C8 Ultraslim oggi SCONTATO del 29%!

State pensando di acquistare un nuovo monitor da gaming? Philips 276C8 Ultraslim potrebbe essere la scelta ideale! Con una risoluzione 2K e supporto HDR, offre immagini nitide e dettagliate, mentre la porta USB-C assicura una connettività versatile. Se non avete bisogno di altoparlanti integrati perché preferite utilizzare cuffie da gaming o sistemi audio esterni, questo modello diventa ancora più interessante. Attualmente, Amazon lo offre a soli 243,35€, garantendo un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di 343,55€.

Philips 276C8 Ultraslim, chi dovrebbe acquistarlo?

Philips 276C8 Ultraslim è un'ottima scelta per i videogiocatori che desiderano migliorare il proprio setup senza compromettere la qualità dell'immagine e le prestazioni. Con la compatibilità della tecnologia AMD FreeSync e un refresh rate di 75Hz, offre un'esperienza di gioco fluida e priva di fastidiosi strappi dell'immagine, perfetta per gli appassionati che desiderano vivere le proprie avventure virtuali con la massima immersione possibile.

Con una risoluzione Quad HD (2560 x 1440) su un pannello IPS, questo monitor offre non solo dettagli nitidi e un'ottima fedeltà cromatica, ma anche ampi angoli di visione, che lo rendono ideale sia per la produttività che per godersi contenuti multimediali. Inoltre, la presenza di un connettore USB di tipo C consente di alimentare, ricaricare dispositivi compatibili e trasferire dati con un unico cavo, offrendo una soluzione all-in-one molto pratica per mantenere la scrivania libera da ingombri.

Il design ultraslim, abbinato a una qualità costruttiva incredibile, rende Philips 276C8 Ultraslim non solo un monitor gaming performante, ma anche un elemento di arredo elegante e minimale adatto a qualsiasi spazio di lavoro o area gaming. Nonostante la forte concorrenza nel settore, con ottime soluzioni offerte da LG e altri, il prezzo attuale lo rende sicuramente degno di considerazione.

