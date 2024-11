OTTIMO arcade stick a MENO di 36€ grazie a questo COUPON!

Se siete alla ricerca di un arcade stick che unisca versatilità e prestazioni elevate, questa offerta su Amazon è un'opportunità imperdibile. L'arcade stick PXN 0082 è ora disponibile a soli 39,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo mediano di 49,92€. Ma c'è di più: attivando il coupon sulla pagina del prodotto, potrete ottenere un ulteriore sconto del 10%, portando il prezzo finale a soli 35,99€! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori arcade stick.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Arcade stick PXN 0082, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo arcade stick è la scelta ideale per i giocatori che desiderano un’esperienza di gioco autentica, sia su console che su PC. PXN 0082 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi: PS3, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch, e PC Windows (7/8/10). È perfetto anche per dispositivi Android tramite funzione OTG, rendendolo un alleato versatile per tutti i tipi di piattaforme. Tuttavia, è importante notare che non supporta sistemi Mac e iOS.

PXN 0082 è dotato di funzioni avanzate come il Turbo (per colpi continui) e Macro, che permettono di impostare combinazioni di tasti personalizzate per eseguire mosse complesse con un solo pulsante. Questo vi darà un vantaggio nei giochi di combattimento come Street Fighter, Mortal Kombat, e Tekken, permettendovi di eseguire combo devastanti con estrema facilità.

La possibilità di commutare la modalità joystick tra levetta direzionale e D-pad rende il controller estremamente flessibile, adattandosi perfettamente alle esigenze di diversi tipi di giochi. Inoltre, i pulsanti multifunzione (Home, Condividi, Opzioni, L3, R3) garantiscono un’interazione fluida con la vostra console preferita.

PXN 0082 è progettato con un joystick in acciaio inossidabile e 8 pulsanti di controllo di grandi dimensioni per una risposta rapida e precisa. Il poggiapolsi in gomma offre comfort durante le lunghe sessioni di gioco, mentre le quattro ventose sul fondo assicurano che il controller rimanga ben saldo sul tavolo, anche nei momenti più intensi delle vostre sfide.

Grazie allo sconto del 20% e al coupon aggiuntivo del 10%, l'arcade stick PXN 0082 rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un controller di alta qualità senza spendere una fortuna. Che siate giocatori occasionali o appassionati di tornei, questo prodotto è in grado di soddisfare le vostre esigenze a un prezzo imbattibile.

Vedi offerta su Amazon