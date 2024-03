Oscar 2024: dove vedere i film vincitori

All'indomani della celebre notte degli Oscar 2024, è arrivato il momento di scoprire dove apprezzare i film che hanno brillato durante la cerimonia, ottenendo riconoscimenti prestigiosi. Questa guida è pensata per guidare gli appassionati di cinema alla scoperta di queste opere ancora non viste, indicando le piattaforme e i luoghi dove sono accessibili, per consentire un'immersione completa nelle narrative che hanno affascinato l'Academy.

Si consiglia vivamente di considerare un'iscrizione a servizi di streaming come Amazon Prime Video, o pacchetti come Sky TV e Netflix + Sky Cinema, per assicurarsi di non perdere i film di spicco di quest'anno.

Oppenheimer

Acclamato con grande attesa e vincitore di numerosi premi tra cui miglior film, fotografia, montaggio, e colonna sonora originale, oltre a premi per la regia a Christopher Nolan, miglior attore protagonista a Cillian Murphy e miglior attore non protagonista a Robert Downey Jr.

Disponibile su:

Povere Creature!

Celebrato per i migliori costumi, scenografia, trucco e acconciatura, e con Emma Stone vincitrice come miglior attrice protagonista.

Disponibile:

Nei cinema

Su Disney+ dal 14 marzo

La Zona d’Interesse

Conquista l'Oscar per il miglior film straniero e miglior sonoro, esplorando la vita quotidiana della famiglia Höss vicino ad Auschwitz.

Disponibile:

Nei cinema

The Holdovers - Lezioni di vita

Una storia di crescita e amicizia che ha guadagnato cinque nomination agli Oscar, vincendo per la miglior attrice non protagonista, Da’Vine Joy Randolph.

Disponibile:

Nei cinema

American Fiction

Una riflessione critica sulla letteratura e identità, premiata per la miglior sceneggiatura non originale, non ha debuttato nei cinema italiani ma brilla grazie a Jeffrey Wright.

Disponibile su:

Anatomia di una caduta

Vincitore a Cannes e all'Oscar per la miglior sceneggiatura, questo film francese narra il complicato processo giudiziario seguito alla morte di un ragazzo.

Disponibile su:

Barbie

L'iconico film ha ricevuto 8 nomination agli Oscar, vincendo per la miglior canzone originale di Billie Eilish, "What Was I Made For?".

Disponibile su:

Il ragazzo e l’airone

Un'avventura che tocca il cuore, diretta dal maestro Hayao Miyazaki, celebrata con l'Oscar per il miglior film d’animazione.

Disponibile:

Nei cinema

La meravigliosa storia di Henry Sugar

Wes Anderson cattura il suo primo Oscar con questa storia di abilità soprannaturali e ingegnosità, incentrata sulle peripezie di Henry Sugar.

Disponibile su:

Con queste informazioni, gli appassionati di cinema hanno ora tutti gli strumenti per esplorare e godersi le opere che hanno lasciato il segno nella storia degli Oscar 2024, garantendosi momenti di grande intrattenimento e riflessione.