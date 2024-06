Optimus Prime LEGO a soli 149€: si trasforma in camion!

Su Amazon trovate oggi il fantastico Optimus Prime LEGO, un modellino da costruire 2 in 1 che si trasforma da robot a camion e viceversa, in offerta a soli 149€ invece di 179,99€. Questo set, perfetto per adulti e fan dei Transformers, contiene 1508 pezzi per ricreare il leader degli Autobot con tutti i suoi accessori iconici. Non perdete l'occasione di rivivere la saga degli anni '80 con uno sconto del 17% su questo unico e dettagliato set da collezione. E a proposito di LEGO, avete visto i pre-order disponibili?

Optimus Prime LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Optimus Prime LEGO è il regalo ideale per gli adulti che hanno un debole per il modellismo e la nostalgia dei Transformers degli anni '80. Con i suoi 1508 pezzi, questo dettagliato modellino 2 in 1 soddisfa sia chi ama le sessioni di costruzione impegnative sia i fan dell'iconico Optimus Prime, offrendo la possibilità di trasformarlo da robot a camion senza necessità di smontarlo e ricostruirlo.

Gli appassionati di dettagli saranno incantati dai 19 punti di snodo, l'apertura del torace che rivela la matrice di comando degli Autobot e gli accessori aggiuntivi come il blaster ionico e l’ascia Energon. In modalità robot, Optimus Prime raggiunge i 35 centimetri di altezza, ideale per essere costruito ed esposto con orgoglio in casa o in ufficio.

Al prezzo attuale di 149€ invece dell'originale di 179,99€, Optimus Prime LEGO offre un'opportunità unica per regalarsi o regalare un pezzo di storia dei Transformers in versione mattoncini. La combinazione di nostalgia, dettagli e la capacità di trasformazione rendono questo set un must-have per collezionisti e appassionati. Vi consigliamo l'acquisto per rivivere tutte le emozioni degli anni '80.

Vedi offerta su Amazon