Avere una TASTIERA GAMING MECCANICA ora costa SOLO 24,99€!

Non è detto che per portare a casa una tastiera gaming meccanica (qui trovate la nostra selezione delle migliori) sia necessario spendere cifre particolarmente alte: a dimostrarlo troviamo l'offerta sulla Trust GTX 1863 Thaz, che ora potete portare a casa a soli 24,99€, in sconto del 50% rispetto al listino abituale.

Tastiera Meccanica Trust GXT 1863 Thaz, chi dovrebbe acquistarla?

La Trust Gaming GXT 1863 Thaz è pensata soprattutto per i videogiocatori che vogliono provare un'esperienza di gioco migliorata, approfittando del feedback senza eguali dato da una tastiera meccanica. I suoi pulsanti consentono di immergervi in lunghe sessioni di gioco con prestazioni velocissime grazie agli switch Outemu RED, che sono pensati specificamente per i giocatori, avendo una forza di attuazione di soli 2 mm.

E dal momento che anche l'occhio vuole la sua parte, la tastiera è dotata di 14 modalità colore RGB, che ben si abbineranno alla vostra postazione da gioco. La tastiera è inoltre dotata di tecnologia anti-ghosting N-key rollover, che assicura che ogni pressione dei tasti sia rilevata con precisione e non si perda per strada – cosa che nei videogiochi potrebbe essere praticamente fatale.

A un prezzo di solo €24,99, la tastiera Trust GXT 1863 Thaz è quindi un ottimo incontro tra qualità e funzionalità adatte sia ai gamer che a chi cerca una tastiera resistente e affidabile. Il prezzo è decisamente ridotto rispetto a quello abituale, quindi se stavate aspettando un'occasione per tuffarvi nel mondo delle meccaniche, il momento è finalmente propizio.

