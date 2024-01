Magic Gathering LOTR a un prezzo SUPER: solo 37€!

Provate a mettere insieme due universi amati come quello di Magic: The Gathering e de Il Signore degli Anelli: quello che ne otterrete sarà un gioco da tavolo davvero unico e con un'abbondanza di fascino fantasy. E la buona notizia è che oggi potete portarlo a casa a soli 37,20€, con un bel risparmio dell'11% sul costo abituale.

Magic The Gathering Signore degli Anelli, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo articolo da collezione è consigliato a coloro che sono appassionati di fantasy e della saga di Tolkien, ed è pensato per un gruppo di giocatori compreso tra 2 e 4 elementi. Non si tratta soltanto di un omaggio al mitico mondo fantasy creato dal celebre scrittore, ma rappresenta anche un'aggiunta pregiata per gli appassionati di Magic desiderosi di arricchire la propria collezione con strategie epiche. Le sei carte, che evocano scene mitiche di battaglia, offrono un'esperienza che unisce la profonda narrazione della Terra di Mezzo con l'intrattenimento strategico di Magic.

Le carte sono dotate di straordinarie illustrazioni che vi consentiranno di immergervi completamente nella potenza visiva delle scene raffigurate. Le tre buste incluse nell'espansione promettono un divertimento raddoppiato durante l'apertura: potrete trovare Rare e Super Rare.

Proposto ad un eccezionale prezzo molto basso di soli €37,20 (rispetto invece al prezzo originario di €42), questo set si presenta come un acquisto ideale per coloro che vogliono rivivere le avventure della Terra di Mezzo attraverso la strategia di Magic. Approfittatene fintanto che siete in tempo, prima che l'offerta sia esaurita.

