OFFERTA IMPERDIBILE su Super Mario Bros. Wonder! - 13%

Se siete fan di Super Mario Bros. e desiderate provare l'ultima avventura di Mario, allora questa offerta è perfetta per voi! Su Amazon, il nuovo capitolo della saga, Super Mario Bros. Wonder, è disponibile a soli 43,50€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo mediano di 49,98€. Questa edizione italiana su scheda rappresenta un'opportunità imperdibile per chiunque ami i giochi di piattaforme 2D, ma con un twist innovativo che porta una ventata di freschezza alla serie.

Super Mario Bros. Wonder, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Bros. Wonder (qui trovate la nostra recensione) segna il primo nuovo capitolo a scorrimento orizzontale in oltre 10 anni e introduce elementi inediti che trasformano l'esperienza di gioco. Uno degli aspetti più entusiasmanti è l'introduzione dei Fiori Meraviglia, che cambiano dinamicamente il gameplay in modi imprevedibili, rendendo ogni livello un'esperienza unica e sorprendente. Non solo: oltre ai classici personaggi come Mario, Luigi, Toad e Peach, potrete finalmente vestire i panni di Daisy e Yoshi, aggiungendo ulteriore varietà all'azione. E per la prima volta nella serie, Mario può trasformarsi in Mario Elefante, un nuovo potenziamento che permette di sfruttare la proboscide per sconfiggere nemici e superare ostacoli.

L'elemento che rende questo titolo ancora più speciale è la sua accessibilità. Grazie al gameplay 2D, il gioco è adatto a giocatori di tutte le età, mentre la possibilità di giocare in multiplayer locale e online garantisce ore di divertimento condiviso con amici e familiari. Potrete affrontare le sfide in compagnia fino a quattro giocatori, sia sulla stessa console che in modalità online, con la possibilità di rivivere i compagni trasformati in fantasmi.

Questa avventura, acclamata dalla critica per la sua creatività e le innovazioni di gameplay, rappresenta un ritorno trionfale per la serie Super Mario. Non perdete l'occasione di acquistare Super Mario Bros. Wonder su Amazon con questo sconto esclusivo e immergervi in un mondo di meraviglie e sorprese. Ordinate ora prima che questa offerta si esaurisca!

