OFFERTA IMPERDIBILE: risparmia il 17% su questa smart TV da 75", ottima per il gaming!

Se siete alla ricerca di una smart TV che unisca prestazioni di alto livello e un prezzo competitivo, non potete perdere questa incredibile offerta su Amazon. TCL 75QM8B, una TV Mini LED da 75 pollici con pannello QLED a 144Hz, è disponibile al prezzo speciale di 999,90€, con uno sconto del 17% rispetto al precedente minimo di 1.199€. Un'occasione imperdibile per portare a casa un prodotto all'avanguardia, perfetto sia per l'intrattenimento che per il gaming. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori TV gaming per ulteriori consigli.

TCL 75QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

TCL 75QM8B è pensata per chi desidera vivere un’esperienza visiva e sonora di qualità superiore. Grazie alla tecnologia 4K HDR Premium 1300nit e a Quantum Dot, offre colori incredibilmente realistici e dettagli mozzafiato, portando ogni scena a livelli di realismo mai visti. La luminosità elevata assicura immagini nitide e vibranti, anche in ambienti luminosi, garantendo una qualità eccezionale sia durante la visione di film che durante le sessioni di gaming.

Il vero punto di forza di questa TV è il suo display nativo a 144Hz, che rende ogni movimento estremamente fluido e privo di sfocature. Questo lo rende ideale per guardare sport, film d’azione e, soprattutto, per giocare ai videogame più esigenti. La modalità Game Master Pro 2.0, insieme alla compatibilità con HDMI 2.1, ALLM, VRR 144Hz, FreeSync Premium Pro e Game Accelerator 240Hz, ottimizza automaticamente la latenza e le impostazioni video per offrire la migliore esperienza di gioco possibile.

Oltre a una qualità video eccellente, TCL 75QM8B è dotata di un sistema audio Onkyo 2.0 che, grazie alla tecnologia Dolby Atmos e DTS: X, crea un ambiente sonoro immersivo e coinvolgente. Gli altoparlanti progettati specificamente per questo modello garantiscono una chiarezza e una precisione del suono che vi faranno sentire al centro dell'azione.

Grazie alla piattaforma Google TV, questa televisione offre un intrattenimento illimitato a portata di mano. Il controllo vocale Google Assistant integrato e la compatibilità con Alexa permettono di gestire il TV senza l'uso delle mani, mentre il supporto a Apple AirPlay 2 e HomeKit consente una facile connessione con i dispositivi Apple.

Disponibile ora su Amazon al prezzo promozionale di 999,90€, TCL 75QM8B rappresenta un’opportunità unica per chi desidera migliorare la propria esperienza di visione e gaming. Con uno sconto del 17% rispetto al prezzo precedente di 1.199€, è il momento perfetto per approfittare di questa offerta e regalarsi una TV che unisce tecnologia di ultima generazione e un design elegante.

Vedi offerta su Amazon