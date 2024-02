OTTIMO prezzo per questo avviatore di emergenza per auto! (-80€)

Se avete paura che possano mai capitare problemi alla batteria della vostra auto, un avviatore d'emergenza è quello che serve per far ripartire la macchina senza più pensieri. Proprio oggi, avete la possibilità di approfittare di un doppio sconto su Amazon che, grazie a un coupon, vi permette di portarne a casa uno a prezzo speciale: potete farlo vostro a soli 79,99€, con un bel risparmio rispetto ai 159,99€ di listino.

Avviatore di emergenza per auto YaberAuto, chi dovrebbe acquistarlo?

Con la sua versatilità, questo avviatore di emergenza si adatta perfettamente alle esigenze di chiunque possieda un veicolo a 12 Volt, che sia un'auto, una barca, una motocicletta, un camper o un trattore. La sua notevole capacità di fornire una corrente di picco di 3000 A lo rende adatto per motori a benzina fino a 9L o diesel fino a 8L.

Questo dispositivo è ideale per avviare veicoli in condizioni climatiche estreme, con una resistenza che va da -20℃ a +60℃. Inoltre, offre la comodità di gonfiare i pneumatici con un compressore che raggiunge i 150 PSI, rispondendo così alle esigenze di chi cerca una soluzione pronta all'uso per batterie scariche o pneumatici sgonfi.

Per coloro che apprezzano la versatilità anche in termini di ricarica, il YaberAuto YA70, con la sua capacità di 21.800 mAh, si presenta come un vero e proprio power bank. Dotato di due uscite USB, consente la ricarica di dispositivi come telefoni, tablet e fotocamere. L'aggiunta di una torcia LED con tre modalità d'illuminazione lo rende utile anche in situazioni di emergenza, conferendogli un ruolo essenziale durante i viaggi, il tutto racchiuso in un design intelligente e sicuro. Considerando il doppio sconto di cui potete approfittare, è un'ottima e versatile occasione per essere sempre pronti a qualsiasi evenienza con la vostra auto.

