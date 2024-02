Le OTTIME cuffie gaming Logitech G435 ora in sconto del 47%!

Ci sono tanti modelli di cuffie da gaming che si possono portare a casa, ma non tutti hanno un buon rapporto qualità/prezzo: si tratta, invece, di una caratteristica in cui sono praticamente imbattibili le cuffie Logitech G435 LIGHTSPEED, leggerissime e perfette anche per l'audio 3D di PS5, che in questo momento potete portare a casa a soli 45,99€, con un bel risparmio sugli 87,99€ normalmente richiesti.

Logitech G435, chi dovrebbe acquistarle?

Con un design accattivante e una leggerezza notevole, le Logitech G435 si distinguono per offrire un'esperienza sonora eccellente, che le rende la scelta ideale per chi cerca un headset comodo per lunghe sessioni di gioco senza compromettere il comfort auricolare o causare fastidi legati al peso – come vi abbiamo spiegato anche nella nostra accurata video recensione.

Questo headset si rivela vincente non solo per la sua leggerezza e comodità, ma anche per le prestazioni audio di alta qualità, sia in ingresso che in uscita. Dotate di doppi microfoni beamforming, è una soluzione perfetta per il gioco di squadra con la connessione via chat, poiché elimina la necessità di un microfono esterno e riducendo i rumori di fondo e l'ingombro – dato che i microfoni sono integrati nel padiglione.

Inoltre, le Logitech G435 sono compatibili con la tecnologia Dolby Atmos, offrendo un suono surround coinvolgente, ideale non solo per il gioco, ma anche per la visione di contenuti multimediali come film e serie TV in streaming su PC o console. Costruite anche con materiale sostenibile, queste cuffie sono insomma un'ottima scelta per chi vuole unire a un prezzo assolutamente per tutti la buona qualità sonora, la ricercata qualità costruttiva e la comodità nelle lunghe sessioni, considerando che non danno fastidio nemmeno se si gioca con gli occhiali. E ora costano solo 46,99€, con uno sconto del 47% sul costo abituale.

