OFFERTA ESCLUSIVA: Polaroid LEGO oggi al prezzo di soli 64€!

La Polaroid OneStep SX-70 LEGO è attualmente in offerta su Amazon a soli 63,99€, rispetto al prezzo originale di 79,99€, con uno sconto del 20%. Questo set da collezione LEGO per adulti rappresenta una splendida opportunità per ricreare la mitica fotocamera Polaroid in mattoncini. Con caratteristiche dettagliate come il mirino, lo spettro dei colori, la manopola della sensibilità alla luce e pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land costruibili, è il regalo perfetto per appassionati di fotografia e set LEGO. La scatola include anche un libretto illustrato con interviste ai fan-designer e ai designer LEGO, oltre a istruzioni passo passo per un'esperienza di costruzione immersiva.

Polaroid OneStep SX-70 LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

La Polaroid OneStep SX-70 LEGO è pensato per le persone che desiderano immergersi in un progetto creativo e nostalgico. È particolarmente consigliata per gli appassionati di fotografia che vogliono esplorare la storia e il design iconico della Polaroid. Gli adulti che hanno una passione per il modellismo e la costruzione LEGO troveranno in questo set non solo un'attività coinvolgente ma anche un pezzo da collezione capace di evocare ricordi d'altri tempi e di stimolare la loro creatività. L'inclusione di dettagli accurati come il mirino, lo spettro dei colori e la manopola della sensibilità alla luce rende il prodotto una riproduzione fedele e affascinante dell'originale fotocamera Polaroid, offrendo un'esperienza di costruzione incredibile.

Con una guida passo passo ricca di interviste e aneddoti dal mondo LEGO e dal processo creativo dietro la realizzazione di questo set, la Polaroid OneStep SX-70 LEGO offre un'esperienza che va oltre il semplice assemblaggio dei pezzi. Si tratta di un regalo perfetto per un compleanno, Natale o come sorpresa per un appassionato di storia della fotografia. Rappresenta non solo un acquisto di valore per gli appassionati LEGO e di fotografia ma anche un investimento in un pezzo di storia e design da esporre con orgoglio. Il modellino è formato da 516 pezzi e misura 9 cm di altezza, 9 cm di larghezza e 15 cm di profondità.

Attualmente disponibile a 63,99€, questo set LEGO è una scelta eccellente per chi cerca un regalo unico per appassionati di fotografia e mattoncini. La meticolosa attenzione ai dettagli e l'opportunità di costruire una parte della storia della fotografia lo rendono un must per ogni collezionista o fan LEGO. Vi consigliamo l'acquisto del set Polaroid OneStep SX-70 LEGO per aggiungere un tocco di stile retrò alla vostra collezione o come progetto creativo da condividere con amici e parenti.

Vedi offerta su Amazon