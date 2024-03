OFFERTA a TEMPO su WWE 2K23 per PS5! 26€!

Pronti ad aggiungere un gioco alla vostra collezione PS5? Salite sul ring con WWE 2K23, ora disponibile su Amazon al prezzo di 26,97€ con il risparmio del 5%! Rivivete i momenti più iconici e affrontate gli avversari più temibili nei panni delle vostre Superstar e Leggende WWE preferite, come Roman Reigns e Brock Lesnar. Non perdete l'opportunità di salire sul ring con grafica migliorata e nuove modalità di gioco che rendono WWE 2K23 l'esperienza WWE definitiva su PS5.

WWE 2K23 per PlayStation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

WWE 2K23 per PS5 è l'acquisto perfetto per gli appassionati di wrestling di tutte le età, in particolare per chi ha seguito con passione la WWE negli ultimi anni. Grazie alla presenza nel gioco di una vasta gamma di Superstar e Leggende - da Roman Reigns a \"Stone Cold\" Steve Austin - è garantito che i giocatori avranno l'opportunità di salire sul ring con alcuni dei loro lottatori preferiti. Inoltre, coloro che sono alla ricerca di un'esperienza di gioco immersiva troveranno nel 2K Showcase, dedicato alla carriera ventennale di John Cena, e nel debuttante Gioco di guerra a tutto campo, le modalità ideali per rivivere o scrivere nuovi capitoli nell'universo WWE.

Questa edizione non si limita a presentare un cast stellare, ma introduce anche la modalità di gioco innovativa "Gioco di guerra a tutto campo", consentendo emozionanti sfide multiplayer 3v3 e 4v4 tra due ring, circondati da una doppia gabbia di acciaio. Un altro contenuto degno di nota è il 2K Showcase, un documentario sportivo interattivo che ripercorre i 20 anni di carriera di John Cena, offrendovi una prospettiva unica sui suoi momenti e avversari più emblematici.

WWE 2K23 mescola azione appassionante, una grafica stupenda e tante funzionalità. Con un prezzo di 26,97€, vi invitiamo a immergervi nel mondo della WWE, dove potrete scrivere la vostra storia di successo, personalizzare il vostro percorso e dominare l'arena.

