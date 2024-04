OFFERTA a TEMPO! Halo Infinite a 28€! SCONTO del 60%!

È il momento di immergersi nell'epica avventura di Halo Infinite disponibile a un prezzo incredibile su Amazon. I fan della leggendaria serie potranno acquistare il titolo per Xbox Series X|S, Xbox One e codice digitale Windows 10 a soli 27,99€ rispetto al prezzo originale di 69,99€. Questa offerta rappresenta un significativo sconto del 60%, permettendo ai giocatori di vivere l'esperienza multiplayer rivoluzionaria e l'ampia campagna di Master Chief a un prezzo vantaggioso. Halo Infinite continua a offrire un'esperienza di gioco cross-platform e multipiattaforma, assicurando ore di intrattenimento epico sia per i veterani della serie che per i nuovi arrivati. Non perdete l'opportunità di indossare l'armatura del più grande eroe dell'umanità esplorando la vastità dell'anello di Halo a un prezzo imperdibile.

Halo Infinite, chi dovrebbe acquistarlo?

Halo Infinite è una scelta imperdibile per i veterani della leggendaria saga di Halo così come per i nuovi arrivati pronti a vestire l'armatura del più grande eroe dell'umanità, Master Chief. Questo capitolo porta alla luce la campagna più ampia mai realizzata nella serie, promettendo un'avventura epica attraverso le vastità dell'anello di Halo. È particolarmente consigliato a chi ama le storie coinvolgenti e i mondi vasti pronti per essere esplorati. Al tempo stesso, offre anche una rivoluzionaria esperienza multiplayer free to play, che si adatta perfettamente ai giocatori competitivi alla ricerca di nuove sfide grazie agli aggiornamenti stagionali, nuove modalità e mappe.

La sua natura cross-generation e multipiattaforma garantisce una grandiosa esperienza di gioco sia per i possessori di Xbox One che per quelli della nuova famiglia di console Xbox Series X|S e anche su PC. Questo aspetto lo rende ideale per le comunità di giocatori che vogliono rimanere uniti, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano. Con l'aggiunta di un abbonamento a EA Play e Xbox Live Gold tramite Xbox Game Pass Ultimate, Halo Infinite diventa un'opportunità ancora più appetibile, offrendo un valore incredibile per chi cerca di arricchire la propria biblioteca digitale con un titolo di qualità.

I giocatori potranno indossare l'armatura del più grande eroe dell'umanità per intraprendere un'avventura epica nell'immensa vastità dell'anello di Halo. La modalità multiplayer, rinomata e ora aggiornata, si evolve stagionalmente con nuovi eventi, modalità, mappe e contenuti pensati per la community, garantendo una freschezza continua al gioco. Inoltre, Halo Infinite assicura una grandiosa esperienza di gioco cross-generation e multi-piattaforma, sia su console Xbox che su PC, elevando ulteriormente il livello con una grafica ottimale e un gioco cross-platform.

Con un prezzo ridotto da 69,99€ a soli 27,99€, Halo Infinite offre un valore incredibile per i fan e i nuovi giocatori. Non solo riceverete l'epica campagna di Master Chief e l'innovativo multiplayer free-to-play, ma avrete anche accesso alla seconda stagione di contenuti, inclusi nuove mappe, modalità di gioco e un Battle Pass permanente. Questa offerta rappresenta un'occasione eccezionale per far parte dell'universo di Halo.

Vedi offerta su Amazon