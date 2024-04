Norton Antivirus Plus 2024 per 1 anno oggi costa meno di 10€!

Oggi vi segnaliamo l'opportunità di Amazon per portare a casa la licenza annuale di Norton Antivirus Plus 2024, che trovate in promozione a soli 9,23€ invece di 13,21€. Questo software antivirus all'avanguardia è compatibile sia con PC che con Mac e fornisce una protezione in tempo reale contro ransomware, virus, spyware, phishing e altre minacce online. Inoltre, Norton Antivirus Plus 2024 include un Password Manager per gestire in modo sicuro le vostre credenziali e offre 2 GB di backup nel cloud per proteggere i vostri file da perdite accidentali.

Norton Antivirus Plus 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton Antivirus Plus 2024 è la scelta perfetta per chiunque desideri una protezione completa per il proprio dispositivo, sia esso un PC o un Mac. È particolarmente consigliato per gli utenti che navigano regolarmente su internet e necessitano di una difesa efficace contro varie minacce online, come ransomware, virus, spyware e attacchi di phishing. Il software offre anche un modo sicuro per generare, memorizzare e gestire le vostre password e altre informazioni sensibili, soddisfacendo così le esigenze di chi cerca una soluzione per la gestione sicura delle proprie credenziali online.

Per coloro che sono preoccupati per la sicurezza dei propri documenti importanti e cercano un livello aggiuntivo di protezione, Norton Antivirus Plus 2024 offre 2 GB di backup nel cloud, permettendo di salvare i file e prevenire la perdita di dati. Gli utenti che desiderano avere il controllo completo sulle connessioni in entrata e in uscita dal proprio computer apprezzeranno sicuramente la presenza dello Smart Firewall incluso.

Con uno sconto del 30% offerto da Amazon che riduce il prezzo a soli 9,23€, Norton Antivirus Plus 2024 rappresenta insomma una soluzione di sicurezza affidabile e conveniente per i vostri computer.

