Norton 360 for Gamers a METÀ PREZZO: solo 25€!

Gli antivirus sono importantissimi ma oggi vi presentiamo un'offerta imperdibile per tutti i giocatori. Norton 360 for Gamers 2024 è un antivirus pensato per proteggere fino a 3 dispositivi, con una licenza di un anno sia per PC che per Mac. Con un codice di attivazione inviato via email, questa soluzione offre una VPN sicura per navigare in anonimato e un sistema di monitoraggio del dark web per garantire la sicurezza delle vostre informazioni personali. Il tutto a soli 24,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 49,99€. Una protezione completa e dedicata che assicura performance ottimali durante il gioco senza compromessi sulla sicurezza.

Norton 360 for Gamers 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Norton 360 for Gamers è la soluzione ideale per chi cerca una protezione avanzata senza compromettere le prestazioni di gioco. Questo software assicura un'esperienza ottimale e riduce la latenza, isolando applicazioni e funzioni non essenziali. È particolarmente consigliato per chi trascorre molte ore giocando online e desidera mantenere i propri dispositivi salvaguardati da attacchi esterni senza incorrere in rallentamenti. Il servizio VPN sicuro incluso offre ulteriore protezione mascherando l'indirizzo IP, ideale per giocare in anonimato e tenere lontani gli attacchi DDoS e altre minacce.

Al di là della protezione durante le sessioni di gioco, Norton 360 for Gamers si prende cura dei dati personali degli utenti con il monitoraggio del dark web, notificando che le informazioni sensibili dell'utente vengano compromesse. La funzionalità di rilevamento a schermo intero assicura che le notifiche non disturbino durante i momenti cruciali di gioco, tranne in situazioni di effettiva necessità.

Offerto al prezzo scontato di 24,99€ invece di 49,99€, Norton 360 for Gamers rappresenta un eccellente acquisto per i giocatori che cercano di proteggere i loro dispositivi e mantenere le proprie prestazioni al top. Questa soluzione si distingue per il suo mix di ottimizzazione delle prestazioni e sicurezza, rendendola un'aggiunta essenziale per qualsiasi setup di gaming.

