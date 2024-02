Norton 360 Deluxe ora a SOLI 32€: SUPER offerta!

Proteggere il proprio PC da ogni rischio non ha prezzo ma, se proprio dovesse averne uno, la cosa migliore è dotarsi di un antivirus di qualità che unisca affidabilità a un prezzo accessibile – perché non tutti possono permettersi soluzioni. A tal proposito, vi segnaliamo lo speciale prezzo di 31,99€ che potete trovare ora su Norton 360 Deluxe 2024, che include una licenza di 15 mesi per cinque dispositivi – compresi PC, Mac e smartphone. Con uno sconto del 44%, insomma, sarete protetti e tranquilli.

Norton 360 Deluxe 2024, chi dovrebbe abbonarsi?

Norton 360 Deluxe 2024 è la scelta raccomandata per coloro che cercano una protezione affidabile e completa per i propri dispositivi. Con una licenza valida per 15 mesi, si adatta bene a famiglie e professionisti che vogliono proteggere fino a 5 dispositivi da minacce come malware, phishing e ransomware. Per i genitori preoccupati per la sicurezza online dei propri figli, sono anche inclusi strumenti di protezione per minori che consentono una navigazione sicura su Internet.

Oltre alla protezione, questo pacchetto antivirus semplifica la gestione delle credenziali digitali grazie al password manager incluso, che consente di generare, memorizzare e gestire password e informazioni sulla carta di credito in modo sicuro. Per coloro che lavorano da remoto o sono spesso in viaggio, Norton 360 Deluxe garantisce una connessione Wi-Fi sicura attraverso la crittografia avanzata di Secure VPN.

Per un ulteriore livello di sicurezza, il servizio offre anche 50 GB di backup del PC nel cloud, garantendo così la conservazione sicura dei file più importanti e prevenendo eventuali perdite di dati. Ora con uno sconto del 44%, che ne porta il prezzo a soli 31,99€, questo antivirus rappresenta un'opportunità da cogliere per rafforzare la sicurezza digitale della vostra famiglia o della vostra attività.

