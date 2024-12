Non sai cosa regalare ai tuoi amici gamer? Oggi un mese di Xbox Game Pass Ultimate COSTA SOLO 12€!

Oggi su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile per Xbox Game Pass Ultimate, che vi permetterà di accedere a un vasto catalogo di giochi da non perdere. Con una riduzione di prezzo a soli 12,49€, potete godervi uno sconto del 17% sul normale costo dell'abbonamento. Questo pass vi dara l'opportunità di giocare a successi come Minecraft, Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Call of Duty: Black Ops 6 e molti altri. Inoltre, con titoli disponibili lo stesso giorno del lancio e accesso immediato a collezioni esclusive su console e PC, tra cui le amate serie di EA e i vantaggi esclusivi per i giochi di Riot, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia. Approfittate di questa offerta per unire i momenti di gioco con quelli in famiglia.

Xbox Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Xbox Game Pass Ultimate è consigliato a tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano accedere a una vasta libreria di titoli senza dover acquistare ogni singolo gioco. Se siete giocatori che amano esplorare nuovi mondi, vivere avventure emozionanti o sfidarvi in competizioni multiplayer, questo abbonamento soddisfa ogni vostra esigenza. Con titoli che spaziano dal celebre Minecraft a Call of Duty: Black Ops 6, passando per le avventure di Indiana Jones e l’Antico Cerchio, l'offerta mensile di Xbox Game Pass Ultimate garantisce intrattenimento di qualità per tutte le età e livelli di abilità. È inoltre la scelta ideale per le famiglie che desiderano condividere il divertimento dei videogiochi, grazie alla possibilità di giocare insieme titoli vari e adatti a ogni membro della famiglia.

Per coloro che cercano sempre le ultime novità nel mondo dei videogiochi, Xbox Game Pass Ultimate offre l'accesso immediato ai nuovi giochi fin dal giorno del loro lancio, inclusi quelli dei rinomati Xbox Game Studios, Activision Blizzard, Bethesda Softworks e altri. In aggiunta, grazie a partenariati come quello con EA Play e Riot Games, gli abbonati possono godere di una selezione ancora più ampia di giochi, tra cui titoli di successo su console e PC, sfide esclusive, contenuti speciali e versioni di prova. Collegando il proprio profilo Xbox a un account Riot gratuito, si sbloccano inoltre ricompense premium e vantaggi esclusivi, che rendono Xbox Game Pass Ultimate un'offerta imperdibile per gli appassionati di League of Legends, Valorant, e altri giochi Riot su PC e dispositivi mobili.

Con un’offerta speciale di solo 12,49€, rispetto al prezzo originale di 14,99€, l'abbonamento al Xbox Game Pass Ultimate rappresenta un regalo eccellente per chi cerca un accesso illimitato a un ampio catalogo di giochi. La vasta scelta e la possibilità di giocare ai titoli più attesi dal primo giorno di lancio, unita ai vantaggi esclusivi offerti da EA Play e Riot Games, rendono l'abbonamento un must per ogni gamer.

