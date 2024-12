Non cancellare più i tuoi giochi preferiti: aggiungi 1TB di memoria alla tua PS5 con questo SSD in offerta!

Se desiderate portare la vostra esperienza di gioco su PlayStation 5 a un livello superiore, non potete perdere questa occasione: l’SSD WD_BLACK SN850P da 1TB è disponibile a soli 109€, con un imperdibile sconto del 16% rispetto al prezzo mediano di 129€.

Questo dispositivo non è solo una soluzione di archiviazione, ma un vero e proprio upgrade per le prestazioni della vostra console. Con una velocità strabiliante e un design pensato appositamente per la PS5, vi consentirà di dire addio ai lunghi tempi di caricamento e di godervi ogni titolo con la massima fluidità. Affrettatevi, offerte così vantaggiose non durano per sempre!

Questo SSD M.2 è ufficialmente concesso in licenza per PlayStation 5, garantendo una compatibilità totale e un'installazione semplice e senza preoccupazioni. Grazie alla tecnologia PCIe Gen4, offre velocità di lettura fino a 7.300 MB/s, assicurando tempi di caricamento ridotti e un gameplay fluido e senza interruzioni.

WD_BLACK SN850P è dotato di un dissipatore di calore ottimizzato, progettato specificamente per l'alloggiamento M.2 della PS5. Ciò significa che potrete giocare direttamente dall'unità senza la necessità di trasferire o eliminare giochi dalla console, mantenendo sempre le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense.

