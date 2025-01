NBA 2K25 per Switch a 31€: vivi l’esperienza definitiva del basket!

Se sei un appassionato di basket e possiedi una Nintendo Switch, NBA 2K25 è il gioco che non puoi lasciarti sfuggire. Grazie allo sconto del 14%, puoi acquistarlo oggi a soli 30,99€, rispetto al prezzo originale di 35,99€. Preparati a immergerti nel mondo dell'NBA con realismo, autenticità e un'esperienza di gioco senza precedenti.

Cosa rende NBA 2K25 imperdibile?

Realismo senza paragoni con ProPLAY : la rivoluzionaria tecnologia ProPLAY porta il motion capture a un livello superiore, trasformando le vere partite dell’NBA in un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente.

: la rivoluzionaria tecnologia ProPLAY porta il motion capture a un livello superiore, trasformando le vere partite dell’NBA in un’esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Modalità La mia CARRIERA e La Città : costruisci la tua leggenda partendo da zero e vivi una carriera memorabile. Esplora La Città, una nuova frontiera per il basket da strada competitivo, dove puoi giocare su campi inediti, mostrare le tue abilità e personalizzare il tuo stile.

: costruisci la tua leggenda partendo da zero e vivi una carriera memorabile. Esplora La Città, una nuova frontiera per il basket da strada competitivo, dove puoi giocare su campi inediti, mostrare le tue abilità e personalizzare il tuo stile. Diventa il miglior General Manager in La mia NBA : prendi il controllo di una squadra e porta il tuo club al successo nella modalità La mia NBA, dove strategia e gestione sono fondamentali.

: prendi il controllo di una squadra e porta il tuo club al successo nella modalità La mia NBA, dove strategia e gestione sono fondamentali. Sfide competitive con MyTEAM : crea il tuo roster ideale, affronta giocatori da tutto il mondo e dimostra la tua supremazia nella modalità Re del Campo e negli eventi settimanali esclusivi.

: crea il tuo roster ideale, affronta giocatori da tutto il mondo e dimostra la tua supremazia nella modalità Re del Campo e negli eventi settimanali esclusivi. Domina in The W: sfida i migliori, punta al titolo di G.O.A.T. e vivi una carriera leggendaria nella modalità dedicata al basket femminile.

Con uno sconto del 14%, NBA 2K25 per Nintendo Switch è disponibile a soli 30,99€, un’occasione imperdibile per gli appassionati di basket. Grazie alla portabilità della Switch, potrai vivere l’emozione dell’NBA ovunque ti trovi, sfidando amici o giocatori da tutto il mondo in modalità ricche di azione e strategia. Entra nel vivo dell'azione, crea la tua leggenda e riscrivi la storia del basket con ProPLAY e le tante funzionalità innovative del gioco. Non aspettare: prendi il controllo, scendi in campo e mostra a tutti di che pasta sei fatto. Il campo ti aspetta!