La scheda madre perfetta per i Ryzen 7000 oggi ha un SUPER prezzo

Se state valutando l'acquisto di un nuovo PC basato sulla piattaforma AMD AM5 e cercate una scheda madre di medio-alta gamma, potreste trovare interessante approfittare della Gaming Week su Amazon per dare un'occhiata alla MSI MPG B650 Tomahawk. Durante questa promozione, infatti, questo modello è disponibile al suo prezzo più basso di sempre, ossia leggermente sotto la soglia dei 200€.

MSI MPG B650 Tomahawk, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI MPG B650 Tomahawk è una scelta di alto per gli appassionati di informatica e gaming che desiderano costruire o aggiornare il proprio PC con una scheda madre di alta qualità. Supportando i processori AMD Ryzen serie 7000 e offrendo il supporto a memorie DDR5 fino a 6400MHz in overclock, è perfetta per chi cerca prestazioni di spicco e la possibilità di sfruttare le ultime innovazioni in materia tecnologica.

Forte dei suoi 12 Duet Rail VRM da 80A, garantisce stabilità e affidabilità anche sotto carico, soddisfacendo le esigenze di chi svolge attività intensive come il gaming, l'editing video e la simulazione 3D. Inoltre, caratteristiche come il Wi-Fi 6E, due slot PCIe 4.0 x16 e due slot M.2 Gen4 rendono questa scheda madre molto longeva per chi prevede di migliorare le prestazioni del PC in futuro.

Sottolineiamo anche che la protezione termica avanzata M.2 SHIELD FROZR assicura che gli SSD migliori mantengano prestazioni ottimali, evitando surriscaldamenti. Insomma, chiunque cerchi una combinazione di prestazioni, affidabilità e potenzialità di espansione troverà in questa scheda un alleato prezioso per costruire un PC da gioco all'avanguardia, peraltro ora a soli 197,99€.

