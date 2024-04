Super sconto per questo PC da gaming all'avanguardia di MSI!

Molti amanti dell'informatica preferiscono assemblare il proprio PC manualmente per personalizzare i componenti e spesso per risparmiare sul costo finale. Tuttavia, per chi cerca una soluzione pronta all'uso con componenti di alta qualità, inclusi sistemi di raffreddamento a liquido, l'attuale offerta di Amazon sul moderno MSI MEG Aegis Ti5 è davvero interessante. Questo potente PC, equipaggiato con componenti di ultima generazione, inizialmente venduto a 5.999€, è ora disponibile a soli 3.699€. Sebbene rimanga un investimento considerevole, il prezzo attuale rappresenta uno degli sconti più significativi mai proposti per questo PC gaming di fascia alta.

MSI MEG Aegis Ti5, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MEG Aegis Ti5 è la scelta ideale per gli appassionati di gaming e per chi cerca prestazioni eccezionali in ambito grafico, di programmazione o di editing. Con il suo processore Intel Core i9 di dodicesima generazione e la scheda grafica MSI GeForce RTX 3080 Ti VENTUS 3X 12G, è perfetto per chi desidera godere dei più recenti titoli videoludici con le impostazioni grafiche al massimo.

I 64GB di RAM DDR5 e un ampio spazio di archiviazione, composto da un SSD PCIe 4.0 NVMe da 2TB e un HDD da 3TB, lo rendono ideale anche per sviluppatori software e editor video che necessitano di elevate capacità di elaborazione e di spazio per i propri progetti complessi.

Oltre alle sue prestazioni di alto livello, MSI MEG Aegis Ti5 si distingue per il suo design innovativo e per un sistema di raffreddamento all'avanguardia, che garantisce ottime prestazioni mantenendo il sistema fresco anche durante l'utilizzo intensivo. La sua connettività completa, che include USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI 2.1 per supporto 4K a 120Hz, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, lo rende estremamente versatile e pronto per collegare ogni tipo di dispositivo periferico. Visto che oggi potete risparmiare ben 640€, è un'ottima occasione per portare a casa un PC da gaming potente e dal look davvero unico.

