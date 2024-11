MSI Cyborg 15, il compagno perfetto per gamer e professionisti, oggi IN SCONTO!

Se state cercando un laptop potente e versatile per lavoro, gaming o attività di programmazione, allora MSI Cyborg 15 è un’opzione imperdibile, ora disponibile su Unieuro a soli 899,90€. Con uno sconto del 5% rispetto al prezzo più basso recente di 949€ e un significativo 33% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 1.349€, questo modello offre un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Cyborg 15 è dotato di un processore Intel Core i7 di 13a generazione (i7-13620H), che garantisce una potenza di calcolo straordinaria per affrontare anche le attività più impegnative. La scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4050 lo rende un’ottima scelta per i gamer e per chi lavora con grafica e video, offrendo fluidità e alta risoluzione anche nei titoli più recenti. I 16 GB di RAM DDR5 assicurano un multitasking rapido e senza interruzioni, mentre l’SSD da 512 GB offre uno spazio di archiviazione veloce e capiente per tutti i vostri file e applicazioni.

Grazie al display Full HD da 15,6 pollici con risoluzione di 1.920x1.080 pixel, MSI Cyborg 15 garantisce una visione nitida e dettagliata. Questa qualità dello schermo è ideale per godere al massimo di film, serie TV e sessioni di gioco, offrendo colori vividi e un'ottima resa anche durante le videochiamate o le videoconferenze. La combinazione di schermo di alta qualità e scheda grafica avanzata rende l’esperienza visiva particolarmente coinvolgente, che si tratti di intrattenimento o lavoro.

MSI Cyborg 15 è dotato di Wi-Fi 6 (802.11ax) per una connettività rapida e stabile, essenziale per chi necessita di velocità di connessione elevate durante il lavoro o il gaming online. Inoltre, grazie alle porte USB 3.2, potrete connettere facilmente dispositivi esterni come mouse, tastiere e periferiche per una configurazione personalizzata. La batteria ai polimeri di litio garantisce una buona autonomia, permettendovi di lavorare o giocare senza interruzioni.

MSI Cyborg 15 rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un laptop che combini prestazioni elevate, design elegante e convenienza. Con il suo prezzo scontato di 899,90€ su Unieuro, non solo avrete un dispositivo dalle specifiche tecniche di primo livello, ma anche un prodotto dal design robusto e accattivante in un'elegante finitura nera.

