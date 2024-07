MSI Cyborg 15 AI a un prezzo SHOCK! (-400€)

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tante promozioni sui notebook da gaming, come per esempio MSI Cyborg 15 AI, attualmente disponibile su Amazon a soli 1.199€, con uno sconto di 400€ rispetto al prezzo originale di 1.599€. Questo notebook è dotato di un display FHD 144Hz, processore Intel Ultra 7 155H, grafica Nvidia RTX 4050 GDDR6 da 6GB, 1TB SSD PCIe4 e 16GB DDR5, in modo da offrire prestazioni straordinarie per i giochi più esigenti e per le attività creative. Con WiFi 6E e Windows 11 Home già installato, MSI Cyborg 15 AI rappresenta la scelta perfetta per chi cerca tecnologia avanzata e un design futuristico.

MSI Cyborg 15 AI, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Cyborg 15 AI è un'opzione ideale per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva e performante. Grazie alla sua potente GPU NVIDIA RTX 4060 e alla memoria DDR5, questo notebook soddisfa le aspettative di giocatori esperti che non vogliono compromessi in termini di grafica e fluidità di gioco. Inoltre, grazie al suo display a 144Hz, gli amanti dei videogiochi potranno godere di una visualizzazione estremamente nitida e senza interruzioni, elemento cruciale per chi ama i titoli ad alta velocità e richiede una risposta immediata nelle sessioni di gioco. Il design futuristico del laptop, con parti traslucide che lasciano intravedere l’interno, è un vero e proprio invito a mostrare il proprio stile e attitudine cyberpunk.

Al di là del gaming, MSI Cyborg 15 AI è consigliato anche ai creatori di contenuti digitali. L'architettura NVIDIA Ada Lovelace offre un incremento notevole nelle prestazioni grafiche e nell'intelligenza artificiale, permettendo di accelerare e ottimizzare workflow che comprendono rendering complessi, editing video e lavori di grafica avanzata. Il supporto dell'SSD PCIe Gen.4 garantisce inoltre trasferimenti dati ad alta velocità, essenziali per gestire file di grandi dimensioni.

Questo portatile era inizialmente proposto a 1.599€ ma grazie agli sconti Prime Day 2024 è disponibile a solo 1.199€. Con un notevole taglio di prezzo, MSI Cyborg 15 AI si presenta come un'occasione imperdibile per chi desidera spingersi oltre i confini del gaming e della creatività grazie alle sue prestazioni di alta gamma, design innovativo e tecnologie all'avanguardia. Consigliamo vivamente l'acquisto per esplorare nuovi orizzonti di gioco e produttività, beneficiando di un significativo risparmio senza compromettere la qualità e le prestazioni.

Vedi offerta su Amazon