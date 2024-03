MSI Claw: PREORDER APERTI! Ecco dove acquistarla al miglior prezzo!

L'espansione del settore dei PC portatili ha preso un'accelerazione notevole grazie all'arrivo di Steam Deck, e ora si arricchisce ulteriormente con l'ingresso della MSI Claw, svelata in anteprima al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas. Questa innovativa console si distingue per essere la prima nel suo genere ad adottare i rivoluzionari processori Intel Meteor Lake, accompagnati da una batteria ad alta capacità. La notizia entusiasmante è che da oggi è possibile preordinarla direttamente sul sito di Mediaworld al costo di 899,00€.

MSI Claw, chi dovrebbe acquistarla?

Dotata di un processore Intel Core Ultra 7 155H e della rivoluzionaria tecnologia Intel XeSS, la MSI Claw si posiziona come un dispositivo di spicco nel panorama gaming, offrendo prestazioni di alto livello. Queste caratteristiche le permettono di ottimizzare i frame per secondo (FPS) nei giochi più moderni e di garantire una fluidità di gioco impareggiabile, persino nei titoli AAA più impegnativi. Pensata per un pubblico variegato, è ideale per appassionati di giochi di azione, combattimento, RPG, sport e sparatutto, grazie anche ai suoi comandi altamente responsivi.

Il suo schermo touchscreen Full HD da 7 pollici, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, promette una qualità visiva superlativa. La batteria da 53 Whr, la più capiente nella sua categoria, offre fino a 2 ore di autonomia in sessioni di gioco intenso senza bisogno di ricariche frequenti. In aggiunta, la tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow assicura un'efficienza termica ottimale, mentre il design ergonomico della console eleva il comfort e la precisione di gioco.

MSI Claw debutterà in Italia il 6 aprile, ma la fase di preordine è già attiva da oggi, 14 marzo 2024, esclusivamente su Mediaworld al prezzo di 899 euro, con l'inclusione di una comoda custodia per il trasporto. Per chi effettua il preordine o l'acquisto al day one, MSI ha preparato una promozione speciale che include Steam Card per un valore totale di 100$. La nostra raccomandazione per gli appassionati e i collezionisti è quindi di procedere senza esitazione al preorder, per approfittare di questa opportunità unica.

