Prezzo TOP per questo mouse Cooler Master! (-32%)

Per godersi i propri videogiochi preferiti, avere un mouse da gaming che sia alla vostra altezza è a dir poco fondamentale. Sul mercato troviamo ormai proposte per tutte le fasce di prezzo – alcune quasi proibitive, ma non sempre è necessario spendere cifre esose per portare a casa un mouse robusto, affidabile e in grado di supportarvi nelle sessioni di gioco. L'ottimo Cooler Master MM730, ad esempio, ora si porta a casa a soli 33,90€, con un bel risparmio del 32% rispetto al costo abituale di 49,99€.

Cooler Master MM730, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse Cooler Master MM730 si presenta come un'opzione eccellente per gli appassionati di gaming che trascorrono molte ore al PC o per chi cerca una precisione superiore nel controllo del cursore. Con un peso inferiore ai 50 grammi, offre un livello di leggerezza e affidabilità da vero e proprio leader nel settore. Il design ergonomico lo rende un compagno ideale anche per le sessioni di gioco prolungate, poiché vi permette di stare comodi e riduce l'affaticamento.

Equipaggiato con un sensore ottico PixArt PMW3389 che raggiunge i 16mila DPI, il Cooler Master MM730 assicura uno scorrimento fluido e una reattività eccezionale, senza lag o stuttering. I pulsanti, progettati per sopportare fino a 70 milioni di clic, sono ideati tenendo a mente l'importanza della durabilità e di una risposta quasi istantanea.

Tuttavia, questo mouse non è solo per i giocatori, ma anche per coloro che richiedono precisione e affidabilità (se anche voi, di tanto in tanto, fate lavori di grafica, sapete di cosa stiamo parlando). Il cavo Ultraweave, che offre una leggerezza paragonabile a quella di un mouse wireless, e i piedini in PTFE di alta qualità assicurano un movimento scorrevole. Considerando il prezzo ridotto di attuale, che vi permette di farlo vostro a soli 33,90€, si tratta di un'occasione da cogliere al volo.

