Mouse gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT oggi scontato di 52€!

Siete alla ricerca di un nuovo mouse da gaming per migliorare l'esperienza di gioco su PC? Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è un'ottima scelta per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni e precisione senza compromessi. Attualmente in super offerta su Amazon, questo dispositivo è l'alleato perfetto per i professionisti degli esports grazie ai suoi tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE e al sensore HERO 2, che assicura precisione estrema e tracciamento fino a 32.000 DPI. Con un peso di soli 60 g, offre anche una durata della batteria fino a 95 ore e piedini per mouse in PTFE per un movimento fluido. Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta, potete acquistarlo per soli 127,99€, con uno sconto del 28% sul prezzo originale di 179,00€!

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è indiscutibilmente pensato per soddisfare le esigenze degli appassionati di gaming più esigenti e professionisti degli esports. Con un design ultraleggero da soli 60g, questo mouse wireless assicura prestazioni di altissimo livello, garantendo una precisione impeccabile grazino ai suoi tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE e un sensore ottico HERO 2 che promette tracking di oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI senza alcuno smoothing, accelerazione o filtraggio. Inoltre, il polling rate 4K e una connessione LIGHTSPEED ottimizzata garantiscono una ricezione del segnale veloce e stabile, ideale per quelle situazioni di gioco dove ogni millisecondo conta.

Chi è alla ricerca di un'esperienza di gioco superlativa senza compromessi, con una durata della batteria che può raggiungere fino a 95 ore e una ricarica via USB-C, troverà in Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED una soluzione vincente. Il mouse è inoltre dotato di piedini in PTFE a zero additivi per assicurare uno scorrimento fluido e preciso su qualsiasi superficie.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, ora disponibile a soli 127,99€ rispetto al prezzo originale di 179€, offre prestazioni di livello professionale e il massimo della precisione. Con il suo design leggero, lunga durata della batteria e sensore ottico di ultima generazione, è il mouse ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca del massimo della qualità.

Vedi offerta su Amazon