Mouse gaming ATTACK SHARK X3 in OFFERTA a soli 39,99€!

State cercnado un nuovo mouse da gaming per migliorare l'esperienza di gioco su PC? L'innovativo ATTACK SHARK X3, noto per il suo peso ultraleggero di soli 49g e il sensore di gioco avanzato PixArt PAW3395, offre prestazioni eccezionali sia per il gaming che per l'uso quotidiano. Con un DPI che arriva fino a 26.000, regolabile in 6 livelli, e una durata della batteria impressionante fino a 200 ore, questo mouse è ideale per gli utenti che cercano efficienza e velocità. Inoltre, grazie alla sua versatilità di connessione che include USB-C cablato, 2,4 GHz wireless e Bluetooth, unita a un design ergonomico, offre una comodità senza pari. Attualmente in super offerta su Amazon a soli 39,99€, ATTACK SHARK X3 rappresenta una scelta eccellente per giocatori e professionisti.

ATTACK SHARK X3, chi dovrebbe acquistarlo?

ATTACK SHARK X3 rappresenta una scelta di qualità per i videogiocatori che vogliono migliorare la loro esperienza di gioco con prestazioni di alto livello e un design pratico. In particolare, è pensato per gli utenti che danno priorità alla leggerezza e alla reattività: con un peso di soli 49 grammi, questo mouse ultraleggero garantisce manovrabilità e comfort anche durante le lunghe sessioni di gioco. Grazie al sensore PixArt 3395, che raggiunge i 26.000 DPI, e la possibilità di regolazione su sei livelli, vi offre un controllo preciso e una velocità di risposta invidiabile, soddisfacendo le esigenze sia di chi utilizza il mouse per lavoro sia per il gioco.

Non solo per giocatori, ma anche per professionisti che desiderano un dispositivo affidabile e versatile, ATTACK SHARK X3 è dotato di tre diverse modalità di connessione (USB-C cablato, 2,4 GHz e Bluetooth) e una durata della batteria che può raggiungere le 200 ore con una singola ricarica, ideale per lunghe sessioni di lavoro senza interruzioni. La dotazione di un software dedicato permette inoltre una personalizzazione avanzata, dai DPI alla programmazione dei pulsanti macro.

ATTACK SHARK X3 rappresenta un'ottima scelta per i giocatori che cercano un mouse performante, versatile e ultra-leggero. Con la sua batteria a lunga durata, diverse modalità di connessione e una personalizzazione accurata, questo mouse si adatta facilmente sia al gaming che all'uso quotidiano. Inoltre, il suo prezzo di 39,99€ lo rende un'opzione accessibile per migliorare l'esperienza di gioco senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon